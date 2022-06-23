https://tr.sputniknews.com/20220623/thy-suudi-arabistandan-turkiyeye-uygulanan-seyahat-yasagi-kalkti-1057852282.html
THY: Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı kalktı
THY: Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı kalktı
Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları (THY), "Suudi Arabistan vatandaşları... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T23:14+0300
2022-06-23T23:14+0300
2022-06-23T23:14+0300
dünya
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türk hava yolları (thy)
suudi arabistan
seyahat
yurtdışı seyahat
seyahat yasağı
duyuru
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Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan vatandaşı yolcularımızın dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.Şirket açıklamasında, “Seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verdi.
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thy, türk hava yolları (thy), suudi arabistan, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat yasağı, duyuru
THY: Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı kalktı
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Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasıyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları (THY), "Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir" ifadelerinin yer aldığı bir duyuru paylaştı.
Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan vatandaşı yolcularımızın dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.
Şirket açıklamasında, “Seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verdi.