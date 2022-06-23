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TİHEK Başkanı Kılıç: Bekara ev vermeyen ev sahiplerine idari yaptırım uyguluyoruz
TİHEK Başkanı Kılıç: Bekara ev vermeyen ev sahiplerine idari yaptırım uyguluyoruz
TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, medeni hal temelli bekara ev vermeyen kişiye karşı ilgili gerçek kişinin ayrımcılık mağduriyetini giderebilmek adına... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T02:44+0300
2022-06-23T03:23+0300
türkiye
bekar
türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek)
muharrem kılıç
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İl İstişare Toplantısı Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Toplantıya Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve uzmanlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016 yılında faaliyete geçtiğini anımsattı. TİHEK’in idari hak arama mekanizmasının en önemlilerinden olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Medeni hal temelli bekara ev vermeyen kişiye karşı ilgili gerçek kişinin ayrımcılık mağduriyetini giderebilmek adına ihlal kararları veriyoruz. Diğer taraftan idari yaptırım uyguluyoruz. Yine bir belediyemizin yabancılara dönük olarak yapmış olduğu ırk temelli ayrımcı bir kamusal hizmetin sunumunda ayrımcı bir muamelenin ön görülmesi doğrultusunda, bunun üzerinde yapmış olduğumuz resen inceleme yetkimiz çerçevesinde, yaptığımız araştırma ve inceleme neticesinde bir idari yaptırım cezası uyguladığımızı ifade etmem gerekiyor” diye konuştu.Yapılan konuşmanın ardından toplantı karşılıklı istişare ile son buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220621/ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-sopali-yumruklu-kavga-1057686583.html
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bekar, türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek), muharrem kılıç

TİHEK Başkanı Kılıç: Bekara ev vermeyen ev sahiplerine idari yaptırım uyguluyoruz

02:44 23.06.2022 (güncellendi: 03:23 23.06.2022)
© YILMAZ SÖNMEZ-AW652035Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© YILMAZ SÖNMEZ-AW652035
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TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, medeni hal temelli bekara ev vermeyen kişiye karşı ilgili gerçek kişinin ayrımcılık mağduriyetini giderebilmek adına idari yaptırım uyguladıklarını söyledi.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İl İstişare Toplantısı Van Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Toplantıya Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve uzmanlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2016 yılında faaliyete geçtiğini anımsattı.
TİHEK’in idari hak arama mekanizmasının en önemlilerinden olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Medeni hal temelli bekara ev vermeyen kişiye karşı ilgili gerçek kişinin ayrımcılık mağduriyetini giderebilmek adına ihlal kararları veriyoruz. Diğer taraftan idari yaptırım uyguluyoruz. Yine bir belediyemizin yabancılara dönük olarak yapmış olduğu ırk temelli ayrımcı bir kamusal hizmetin sunumunda ayrımcı bir muamelenin ön görülmesi doğrultusunda, bunun üzerinde yapmış olduğumuz resen inceleme yetkimiz çerçevesinde, yaptığımız araştırma ve inceleme neticesinde bir idari yaptırım cezası uyguladığımızı ifade etmem gerekiyor” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından toplantı karşılıklı istişare ile son buldu.
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