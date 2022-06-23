https://tr.sputniknews.com/20220623/turkiye-fifa-dunya-siralamasinda-42lige-yukseldi-1057817218.html
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42.'liğe yükseldi
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42.'liğe yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42.'liğe yükseldi. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T13:21+0300
2022-06-23T13:21+0300
2022-06-23T13:25+0300
fifa
spor
türkiye
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FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475.13 puanla bir basamak çıktı.Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114.'lüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.
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fifa, türkiye
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42.'liğe yükseldi
13:21 23.06.2022 (güncellendi: 13:25 23.06.2022) Abone ol
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42.'liğe yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475.13 puanla bir basamak çıktı.
Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.
En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114.'lüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.