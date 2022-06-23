https://tr.sputniknews.com/20220623/universiteden-mezun-olan-ogrencilere-kina-yakildi-1057813976.html

Üniversiteden mezun olan öğrencilere kına yakıldı

Üniversiteden mezun olan öğrencilere kına yakıldı

Düzce Üniversitesi'ndeki eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere, Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda mezuniyet kınası yapıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T12:40+0300

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yaşam

türkiye

düzce

üniversite

mezuniyet

kına

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Düzce’de eğitim hayatlarını tamamlayarak memleketlerine gidecek öğrenciler için Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda program gerçekleştirildi. Bazı öğrenciler 4 yıllık, bazı öğrenciler 2 yıllık eğitimlerini tamamlarının ardından arkadaşları ile son kez bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde mezun olan öğrencilere kına yakılırken, diğer öğrenciler de gönüllerince eğlendi.

https://tr.sputniknews.com/20210717/ingilterenin-en-yasli-universite-mezunu-96-yasinda-guzel-sanatlar-fakultesini-bitirdi-1044987207.html

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türkiye, düzce, üniversite, mezuniyet, kına