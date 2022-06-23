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https://tr.sputniknews.com/20220623/universiteden-mezun-olan-ogrencilere-kina-yakildi-1057813976.html
Üniversiteden mezun olan öğrencilere kına yakıldı
Üniversiteden mezun olan öğrencilere kına yakıldı
Düzce Üniversitesi'ndeki eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere, Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda mezuniyet kınası yapıldı. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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düzce
üniversite
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Düzce’de eğitim hayatlarını tamamlayarak memleketlerine gidecek öğrenciler için Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda program gerçekleştirildi. Bazı öğrenciler 4 yıllık, bazı öğrenciler 2 yıllık eğitimlerini tamamlarının ardından arkadaşları ile son kez bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde mezun olan öğrencilere kına yakılırken, diğer öğrenciler de gönüllerince eğlendi.
https://tr.sputniknews.com/20210717/ingilterenin-en-yasli-universite-mezunu-96-yasinda-guzel-sanatlar-fakultesini-bitirdi-1044987207.html
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türkiye, düzce, üniversite, mezuniyet, kına

Üniversiteden mezun olan öğrencilere kına yakıldı

12:40 23.06.2022
© İHA / ENES BEKTAŞÜniversiteden mezun olan öğrencilere kına yakıldı
Üniversiteden mezun olan öğrencilere kına yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© İHA / ENES BEKTAŞ
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Düzce Üniversitesi'ndeki eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere, Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda mezuniyet kınası yapıldı.
Düzce’de eğitim hayatlarını tamamlayarak memleketlerine gidecek öğrenciler için Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda program gerçekleştirildi.
Bazı öğrenciler 4 yıllık, bazı öğrenciler 2 yıllık eğitimlerini tamamlarının ardından arkadaşları ile son kez bir araya geldi.
Etkinlik çerçevesinde mezun olan öğrencilere kına yakılırken, diğer öğrenciler de gönüllerince eğlendi.
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