https://tr.sputniknews.com/20220623/uyusturucuya-ozendirmekten-hapis-cezasi-alan-porcay-icin-tahliye-karari-1057839050.html

Uyuşturucuya özendirmek suçundan hapis cezası alan Porçay için tahliye kararı

Uyuşturucuya özendirmek suçundan hapis cezası alan Porçay için tahliye kararı

Yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosu sonrası uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Youtuber Porçay için... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T18:59+0300

2022-06-23T18:59+0300

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porçay

youtuber

tahliye

türkiye

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Ünlü rapçi Ezhel’in parodisini yapan Youtuber Porçay’ın denetimli serbestlikten yararlanarak bugün cezaevinden çıkacağını avukatı Ali Gül sosyal medya hesabından açıkladı.Avukat Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni Youtuber Porçay’ın 4 yıl 2 ay hapis cezası mahkeme tarafından onanmış, Erkan Porçay, teslim olacağını duyurmuştu.

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porçay, youtuber, tahliye