https://tr.sputniknews.com/20220623/uyusturucuya-ozendirmekten-hapis-cezasi-alan-porcay-icin-tahliye-karari-1057839050.html
Uyuşturucuya özendirmek suçundan hapis cezası alan Porçay için tahliye kararı
Uyuşturucuya özendirmek suçundan hapis cezası alan Porçay için tahliye kararı
Yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosu sonrası uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Youtuber Porçay için... 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T18:59+0300
2022-06-23T18:59+0300
2022-06-23T19:10+0300
porçay
youtuber
tahliye
türkiye
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Ünlü rapçi Ezhel’in parodisini yapan Youtuber Porçay’ın denetimli serbestlikten yararlanarak bugün cezaevinden çıkacağını avukatı Ali Gül sosyal medya hesabından açıkladı.Avukat Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni Youtuber Porçay’ın 4 yıl 2 ay hapis cezası mahkeme tarafından onanmış, Erkan Porçay, teslim olacağını duyurmuştu.
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porçay, youtuber, tahliye
Uyuşturucuya özendirmek suçundan hapis cezası alan Porçay için tahliye kararı
18:59 23.06.2022 (güncellendi: 19:10 23.06.2022) Abone ol
Yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosu sonrası uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Youtuber Porçay için tahliye kararı verildi. Porçay'ın tahliye edileceğini avukatı Ali Gül duyurdu.
Ünlü rapçi Ezhel’in parodisini yapan Youtuber Porçay’ın denetimli serbestlikten yararlanarak bugün cezaevinden çıkacağını avukatı Ali Gül sosyal medya hesabından açıkladı.
Avukat Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Porçay hakkında cezaevi kurulu bugün karar verdi, az önce infaz hakimliğinin de kararı verdiği bilgisini edindik. Kendisini birkaç saat içerisinde Metris Cezaevi’nden teslim alacağız inşallah. Sevenlerini beklerim."
Yayınlamış olduğu 'Ezhel Parodi' videosuyla gündeme gelen ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni Youtuber Porçay’
ın 4 yıl 2 ay hapis cezası mahkeme tarafından onanmış, Erkan Porçay, teslim olacağını duyurmuştu.