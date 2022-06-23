https://tr.sputniknews.com/20220623/yunanistan-bati-balkanlarin-ab-uyelik-sureci-icin-sure-belirlensin-1057814086.html

Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

Yunanistan: Batı Balkanlar'ın AB üyelik süreci için süre belirlensin

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Batı Balkan ülkelerine Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini tamamlaması için 2033 yılına kadar süre verilmesi önerisini... 23.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-23T12:49+0300

2022-06-23T12:49+0300

2022-06-23T12:49+0300

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Miçotakis, AB Batı Balkanlar Zirvesi girişinde yaptığı açıklamada, "19 yıl önce Selanik'teki (AB) zirvede, Batı Balkanlar'ın Avrupa ailesine katılması için yol açılmıştı. Maalesef o tarihten bu yana çok fazla ilerleme kaydedilmedi" dedi. Zirvenin, bu ülkelerin üyelik süreçlerinin daha güçlü şekilde tekrar başlaması için fırsat olduğunu belirten Miçotakis, sürecin ilerlemesi için Bulgaristan ve Kuzey Makedonya arasındaki anlaşmazlığın da son bulmasını gerektiğini ifade etti. Bu sürecin tamamlanması için belli bir süre limiti verilmesinin önemli olduğunu savunan Miçotakis, "Benim AB Konseyine önerim, 2033'e kadar süre verilmesi, Selanik Zirvesi'nin 30 yıl sonrasına. Böylelikle (bu ülkelerin) vatandaşları, bu uzun yolun sonunda Avrupa ailesinin bir üyesi olacaklarını öngörebilir" diye konuştu. Miçotakis, Yunanistan'ın bu süreçte Batı Balkan ülkelerinin yanında olacağını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220610/yunanistan-basbakani-micotakis-bati-balkanlara-dinamik-bir-donus-yapiyoruz-1057246308.html

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