Zerrin Özer müziği bıraktı: 'Kariyerimi kendi irademle noktaladım'

"Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”