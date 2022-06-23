https://tr.sputniknews.com/20220623/zerrin-ozer-muzigi-birakti-kariyerimi-kendi-irademle-noktaladim-1057814177.html
Zerrin Özer müziği bıraktı: 'Kariyerimi kendi irademle noktaladım'
Zerrin Özer müziği bıraktı: 'Kariyerimi kendi irademle noktaladım'
Zerrin Özer, yaptığı açıklamada müzik kariyerini noktaladığını duyurdu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-23T12:43+0300
2022-06-23T12:43+0300
2022-06-23T12:48+0300
müzik
yaşam
zerrin özer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044048911_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_24a6dcef805518dd3314fe874146cef3.jpg
Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.'Sağlığım gayet iyi'64 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044048911_351:0:1551:900_1920x0_80_0_0_22b4e2af718ddb12dd8f8fe05997ceff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
müzik, zerrin özer
Zerrin Özer müziği bıraktı: 'Kariyerimi kendi irademle noktaladım'
12:43 23.06.2022 (güncellendi: 12:48 23.06.2022) Abone ol
Zerrin Özer, yaptığı açıklamada müzik kariyerini noktaladığını duyurdu.
Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.
'Sağlığım gayet iyi'
64 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”