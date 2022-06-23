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https://tr.sputniknews.com/20220623/zerrin-ozer-muzigi-birakti-kariyerimi-kendi-irademle-noktaladim-1057814177.html
Zerrin Özer müziği bıraktı: 'Kariyerimi kendi irademle noktaladım'
Zerrin Özer müziği bıraktı: 'Kariyerimi kendi irademle noktaladım'
Zerrin Özer, yaptığı açıklamada müzik kariyerini noktaladığını duyurdu. 23.06.2022, Sputnik Türkiye
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müzik
yaşam
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Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.'Sağlığım gayet iyi'64 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
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müzik, zerrin özer

Zerrin Özer müziği bıraktı: 'Kariyerimi kendi irademle noktaladım'

12:43 23.06.2022 (güncellendi: 12:48 23.06.2022)
© Fotoğraf : YouTubeZerrin Özer
Zerrin Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Zerrin Özer, yaptığı açıklamada müzik kariyerini noktaladığını duyurdu.
Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.

'Sağlığım gayet iyi'

64 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
"Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”
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