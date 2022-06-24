Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220624/24-haziran-dunya-flamingo-gunu-1057901874.html
24 Haziran Dünya Flamingo Günü
24 Haziran Dünya Flamingo Günü
2007 yılında, Massachussetts Valisi Dean Mazzaralla tarafından ilan edilen 'Dünya Flamingo Günü', birçok ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T20:48+0300
2022-06-24T20:53+0300
multimedya
flamingo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057897736_0:71:1563:950_1920x0_80_0_0_145e864d8de3a1e852a5c80119c58259.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057897736_0:298:1562:1470_1920x0_80_0_0_44b9e75820c1dfabd6ae90a23cb1bd3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
flamingo, фото

24 Haziran Dünya Flamingo Günü

20:48 24.06.2022 (güncellendi: 20:53 24.06.2022)
Abone olTelegram
2007 yılında, Massachussetts Valisi Dean Mazzaralla tarafından ilan edilen 'Dünya Flamingo Günü', birçok ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Fakat bu günün asıl amacı, nesli tükenmekte olan bu güzel kuşlar ve yaşam alanlarının korunması konusundaki farkındalık artırmak.
© Sputnik / Vladimir Vyatkin  / Fotoğraf bankasına gir

Flamingolar, uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve rosa rengi tüylere sahip.

Flamingolar, uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve rosa rengi tüylere sahip. - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
Fotoğraf bankasına gir

Flamingolar, uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve rosa rengi tüylere sahip.

© AFP 2022 / Patrick Kovarik

Belirgin özelliklerinden biri de kıvrık gagaları. Flamingoların kıvrık gagalarının üst kısmı, suya ya da çamura daldırıp yiyeceklerini çıkartırken bu filtre görevi görmesini sağlıyor.

Belirgin özelliklerinden biri de kıvrık gagaları. Flamingoların kıvrık gagalarının üst kısmı, suya ya da çamura daldırıp yiyeceklerini çıkartırken bu filtre görevi görmesini sağlıyor. - Sputnik Türkiye
2/10
© AFP 2022 / Patrick Kovarik

Belirgin özelliklerinden biri de kıvrık gagaları. Flamingoların kıvrık gagalarının üst kısmı, suya ya da çamura daldırıp yiyeceklerini çıkartırken bu filtre görevi görmesini sağlıyor.

© AFP 2022 / Carl de Souza

Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşamlarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© AFP 2022 / Carl de Souza

Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşamlarını sürdürüyor.

© AP Photo / Elise Amendola

Flamingoların nesli, habitat kaybı, su kirliliği, göl ve kıyı şeritlerin tahribatı, avcılık ve kaçakçılık gibi sebeplerden dolayı flamingoların sayısı doğada her geçen gün azalıyor.

Flamingoların nesli, habitat kaybı, su kirliliği, göl ve kıyı şeritlerin tahribatı, avcılık ve kaçakçılık gibi sebeplerden dolayı flamingoların sayısı doğada her geçen gün azalıyor. - Sputnik Türkiye
4/10
© AP Photo / Elise Amendola

Flamingoların nesli, habitat kaybı, su kirliliği, göl ve kıyı şeritlerin tahribatı, avcılık ve kaçakçılık gibi sebeplerden dolayı flamingoların sayısı doğada her geçen gün azalıyor.

© AFP 2022 / Martin Bernetti A Chilean flamingo is seen in the Chaxa Lake at the Salt Flat of Atacama, Los Flamencos national reserve, in San Pedro de Atacama, Chile, on May 18, 2022.
Чилийский фламинго в озере Чакса - Sputnik Türkiye
5/10
© AFP 2022 / Martin Bernetti
© AP Photo / Martin MeissnerA flamingo hides its head in its feathers on a cold Friday, Jan. 23, 2015 at the zoo in Cologne, Germany.
Фламинго прячет голову в перьях в зоопарке Кёльна - Sputnik Türkiye
6/10
© AP Photo / Martin Meissner
© AFP 2022 / Karim Sahib A flamboyance of flamingos gather in a pool of rainwater near the Dubai towers an Bourj Khalifa in the Gulf emirate of Dubai, on January 2, 2022, following heavy rain in the United Arab Emirates.
Яркие фламинго в эмирате Персидского залива, ОАЭ - Sputnik Türkiye
7/10
© AFP 2022 / Karim Sahib
© AFP 2022 / Christof Stache A flamingo sitting in the fur of the mother is pictured in the zoo in Munich, southern Germany, on May 20, 2016. - Pink and red flamingos are among the largest flamingo species. A flamingo chicks hatch after 28 to 32 days from the egg. Then it will be cared for by parents. After half a year Flamingos are already grown.
Фламинго, сидящий в меху матери, в зоопарке Мюнхена, Германия - Sputnik Türkiye
8/10
© AFP 2022 / Christof Stache
© AP Photo / Markus SchreiberA flamingo stands in the shadow under a tree at the Zoo in Berlin, Tuesday, Aug. 23, 2011.
Фламинго в тени под деревом в Берлинском зоопарке - Sputnik Türkiye
9/10
© AP Photo / Markus Schreiber
© Sputnik / Vladimir Vyatkin  / Fotoğraf bankasına girКрасный и розовый фламинго с птенцом в Московском зоопарке.
Красный и розовый фламинго с птенцом в Московском зоопарке - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
Fotoğraf bankasına gir
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала