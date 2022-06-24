24 Haziran Dünya Flamingo Günü

Flamingolar, uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve rosa rengi tüylere sahip.
Flamingolar, uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve rosa rengi tüylere sahip.
Belirgin özelliklerinden biri de kıvrık gagaları. Flamingoların kıvrık gagalarının üst kısmı, suya ya da çamura daldırıp yiyeceklerini çıkartırken bu filtre görevi görmesini sağlıyor.
Belirgin özelliklerinden biri de kıvrık gagaları. Flamingoların kıvrık gagalarının üst kısmı, suya ya da çamura daldırıp yiyeceklerini çıkartırken bu filtre görevi görmesini sağlıyor.
Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşamlarını sürdürüyor.
Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşamlarını sürdürüyor.
Flamingoların nesli, habitat kaybı, su kirliliği, göl ve kıyı şeritlerin tahribatı, avcılık ve kaçakçılık gibi sebeplerden dolayı flamingoların sayısı doğada her geçen gün azalıyor.
Flamingoların nesli, habitat kaybı, su kirliliği, göl ve kıyı şeritlerin tahribatı, avcılık ve kaçakçılık gibi sebeplerden dolayı flamingoların sayısı doğada her geçen gün azalıyor.