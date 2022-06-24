24 Haziran Dünya Flamingo Günü

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2007 yılında, Massachussetts Valisi Dean Mazzaralla tarafından ilan edilen 'Dünya Flamingo Günü', birçok ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Fakat bu günün asıl amacı, nesli tükenmekte olan bu güzel kuşlar ve yaşam alanlarının korunması konusundaki farkındalık artırmak.