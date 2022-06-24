https://tr.sputniknews.com/20220624/7-yil-sonra-ilk-ziyaret-katar-emiri-seyh-temim-al-sani-misirda-1057909409.html

7 yıl sonra ilk ziyaret: Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da

7 yıl sonra ilk ziyaret: Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 yılın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T23:43+0300

2022-06-24T23:43+0300

2022-06-24T23:49+0300

dünya

abdulfettah el sisi

katar

şeyh temim bin hamed al sani

mısır

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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ve Bahreyn'in Doha'ya uyguladığı ambargonun kalkmasından bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kahire'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.En son 2015 yılında Mısır'ı ziyaret eden Al Sani'yi Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, liderlerin iki ülke arasından ikili ilişkilerin yanı sıra, ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeyi ele alacakları belirtildi. Ayrıca, iki ülkenin ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası siyasi konuların da görüşüleceği ifade edildi.Ziyaret, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman'ın Mısır'a 5 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklamasından iki aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Ne olmuştu?Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. 18 Ocak’ta Mısır yönetimi, Katar uçaklarına hava sahasını açmıştı. 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme ve ambargoyu kaldırma kararı almıştı.

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abdulfettah el sisi , katar, şeyh temim bin hamed al sani, mısır