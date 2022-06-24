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https://tr.sputniknews.com/20220624/82-yasindaki-kadina-cinsel-saldiri-1057872228.html
82 yaşındaki kadına cinsel saldırı
82 yaşındaki kadına cinsel saldırı
İzmir'de bir kişi 82 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T11:56+0300
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türkiye
cinsel saldırı
taciz
tutuklama
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, 82 yaşındaki kadına dövüp ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.İddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı.İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.
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cinsel saldırı, taciz, tutuklama

82 yaşındaki kadına cinsel saldırı

11:56 24.06.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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İzmir'de bir kişi 82 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 82 yaşındaki kadına dövüp ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
İddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı.
İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.
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