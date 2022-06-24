ABD: Kiev'e 450 milyon dolarlık yeni yardım HIMARS, devriye botları ve çeşitli mühimmatlar içeriyor

ABD'nin 450 milyon dolarlık yeni askeri paketinde neler var?

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, "ABD, Ukrayna'nın, Rus saldırganlığı karşısında demokrasisini savunmasına yardımcı olma taahhüdünün bir parçası olarak Ukrayna'ya 450 milyon dolarlık ek bir güvenlik yardımı daha duyurdu" dedi ve ekledi:

"Bu paket, yeni Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri, halihazırda sağlanmış olan topçu sistemleri için on binlerce ek mühimmat dahil olmak üzere silah, teçhizatı ve Ukrayna'nın kıyılarını ve su yollarını savunmasına yardımcı olacak devriye botlarını içeriyor."

ABD Savunma Bakanlığı tarafından sağlanan bilgiye göre, yeni yardım paketinin şunları içerdiğini belirtiyor: dört HIMAR sistemi; 36.000 mermi 105 mm mühimmat; 155 mm topçu silahını çekmek için 18 taktik araç; 1.200 el bombası fırlatıcı; 2.000 makineli tüfek; 18 kıyı ve nehir devriye botu; ve çeşitli yedek parça ve ekipman.

Reznikov'dan ABD'ye teşekkür mesajı

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov da ülkesinin ABD tarafından hibe edilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini teslim aldığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Reznikov, "HIMARS'lar Ukrayna'ya geldi. Bu güçlü araçlar için meslektaşım ve dostum (ABD Savunma Bakanı) Lloyd Austin'e teşekkürler. Bu yaz Rus işgalciler için sıcak geçecek. Ve bazılarının da son yazı olacak" dedi.