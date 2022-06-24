https://tr.sputniknews.com/20220624/abd-turkiyenin-tahil-sorununun-cozumu-icin-cabalarini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1057856557.html

ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin 'tahıl krizini' çözmek için oynadığı rolü memnuniyetle... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T00:06+0300

2022-06-24T00:06+0300

2022-06-24T00:06+0300

ukrayna krizi

nato

g7

türkiye

john kirby

beyaz saray

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043946471_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_cad2fa4dd14d3c45f092673f593c3716.jpg

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Ukrayna'daki durumu, G7 ve NATO zirvelerini değerlendirdi.Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan 'tahıl krizinin' G7 zirvesinin gündem maddelerinden biri olacağını belirten Kirby, Biden yönetiminin bu konunun çözümü için çaba harcadığını kaydetti.Kirby, "Türkler de bu konuda Ruslar ile konuşuyor. Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, tarım ürünlerinin deniz yoluyla nakliyatı için bazı çabalar sarf ediyor" dedi.NATO zirvesinin ana gündemlerinden birinin de Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu olacağını vurgulayan Kirby, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki meseleleri çözeceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağından eminiz. Ancak size bunun için zaman veremem" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220616/abd-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-konusunda-turkiye-ile-meselelerin-cozulecegine-inaniyoruz-1057481795.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, g7, türkiye, john kirby, beyaz saray, abd