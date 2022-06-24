https://tr.sputniknews.com/20220624/abd-turkiyenin-tahil-sorununun-cozumu-icin-cabalarini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1057856557.html
ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin 'tahıl krizini' çözmek için oynadığı rolü memnuniyetle... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T00:06+0300
2022-06-24T00:06+0300
2022-06-24T00:06+0300
ukrayna krizi
nato
g7
türkiye
john kirby
beyaz saray
abd
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Ukrayna'daki durumu, G7 ve NATO zirvelerini değerlendirdi.Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan 'tahıl krizinin' G7 zirvesinin gündem maddelerinden biri olacağını belirten Kirby, Biden yönetiminin bu konunun çözümü için çaba harcadığını kaydetti.Kirby, "Türkler de bu konuda Ruslar ile konuşuyor. Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, tarım ürünlerinin deniz yoluyla nakliyatı için bazı çabalar sarf ediyor" dedi.NATO zirvesinin ana gündemlerinden birinin de Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu olacağını vurgulayan Kirby, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki meseleleri çözeceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağından eminiz. Ancak size bunun için zaman veremem" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220616/abd-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-konusunda-turkiye-ile-meselelerin-cozulecegine-inaniyoruz-1057481795.html
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nato, g7, türkiye, john kirby, beyaz saray, abd
ABD: Türkiye'nin tahıl sorununun çözümü için çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin 'tahıl krizini' çözmek için oynadığı rolü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Ukrayna'daki durumu, G7 ve NATO zirvelerini değerlendirdi.
Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan 'tahıl krizinin' G7 zirvesinin gündem maddelerinden biri olacağını belirten Kirby, Biden yönetiminin bu konunun çözümü için çaba harcadığını kaydetti.
Kirby, "Türkler de bu konuda Ruslar ile konuşuyor. Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, tarım ürünlerinin deniz yoluyla nakliyatı için bazı çabalar sarf ediyor" dedi.
NATO zirvesinin ana gündemlerinden birinin de Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu olacağını vurgulayan Kirby, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın aralarındaki meseleleri çözeceği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılacağından eminiz. Ancak size bunun için zaman veremem" diye konuştu.