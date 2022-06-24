https://tr.sputniknews.com/20220624/abdde-6-17-yas-cocuklar-icin-modernanin-kovid-19-asisi-onaylandi-1057861560.html

ABD'de 6-17 yaş çocuklar için Moderna'nın Kovid-19 aşısı onaylandı

ABD'de 6-17 yaş çocuklar için Moderna'nın Kovid-19 aşısı onaylandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Moderna'nın 6 ila 17 yaş arası grup için geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T02:06+0300

2022-06-24T02:06+0300

2022-06-24T02:09+0300

koronavirüs

abd

moderna

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CDC'nin Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), bugünkü toplantısında, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının 6-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanabileceğine oy birliğiyle karar verdi.Karar, CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzasından sonra yürürlüğe girecek.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları da 15 Haziran'da, Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirmişti.ABD’de şu an, 6-17 yaş arası çocuklar için sadece Pfizer/BioNTech ilaç firmasının Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin veriliyor.

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abd, moderna