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ABD'de 6-17 yaş çocuklar için Moderna'nın Kovid-19 aşısı onaylandı
ABD'de 6-17 yaş çocuklar için Moderna'nın Kovid-19 aşısı onaylandı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Moderna'nın 6 ila 17 yaş arası grup için geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T02:06+0300
2022-06-24T02:06+0300
2022-06-24T02:09+0300
koronavirüs
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CDC'nin Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), bugünkü toplantısında, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının 6-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanabileceğine oy birliğiyle karar verdi.Karar, CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzasından sonra yürürlüğe girecek.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları da 15 Haziran'da, Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirmişti.ABD’de şu an, 6-17 yaş arası çocuklar için sadece Pfizer/BioNTech ilaç firmasının Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin veriliyor.
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abd, moderna
ABD'de 6-17 yaş çocuklar için Moderna'nın Kovid-19 aşısı onaylandı
02:06 24.06.2022 (güncellendi: 02:09 24.06.2022) Abone ol
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Moderna'nın 6 ila 17 yaş arası grup için geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladı.
CDC'nin Bağışıklık Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), bugünkü toplantısında, ABD merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının 6-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanabileceğine oy birliğiyle karar verdi.
Karar, CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzasından sonra yürürlüğe girecek.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları da 15 Haziran'da, Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirmişti.
ABD’de şu an, 6-17 yaş arası çocuklar için sadece Pfizer/BioNTech ilaç firmasının Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin veriliyor.