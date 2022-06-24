https://tr.sputniknews.com/20220624/ales-basvurulari-basladi--1057867703.html

ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 4 Temmuz 2022'ye kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

ösym

ales

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2022-ALES/2 başvuruları başladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 4 Temmuz 2022'ye kadar başvuru yapabilecekler.Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html

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türkiye, ösym, ales