https://tr.sputniknews.com/20220624/ales-basvurulari-basladi--1057867703.html
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 4 Temmuz 2022'ye kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T10:12+0300
2022-06-24T10:12+0300
2022-06-24T10:12+0300
yaşam
türkiye
ösym
ales
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2022-ALES/2 başvuruları başladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 4 Temmuz 2022'ye kadar başvuru yapabilecekler.Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html
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türkiye, ösym, ales
ALES başvuruları başladı
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 4 Temmuz 2022'ye kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
2022-ALES/2 başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 4 Temmuz 2022'ye kadar başvuru yapabilecekler.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel
olarak "https://ais.osym.gov.tr
" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.