https://tr.sputniknews.com/20220624/alman-federasyonu-trans-inter-nonbinary-futbolcu-erkek-veya-kadin-takimini-tercih-edebilecek-1057881625.html
Alman Federasyonu: Trans, inter, nonbinary futbolcu, erkek veya kadın takımını tercih edebilecek
Alman Federasyonu: Trans, inter, nonbinary futbolcu, erkek veya kadın takımını tercih edebilecek
Alman Futbol Federasyonu, transseksüel, yalnızca eril ya da dişil olarak sınıflandırılamayacak bedensel cinsiyet özelliklerine sahip interseksüel ve kendini... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:08+0300
2022-06-24T15:08+0300
2022-06-24T16:12+0300
spor
almanya futbol federasyonu (dfb)
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Trans, inter ve nonbinary kişiler için futbol oynama hakkıyla ilgili bir düzenlemeyi onayladığını duyuran Alman Futbol Federasyonu (DFB), transseksüel, interseksüel ve kendini salt kadın ya da erkek cinsiyeti içinde sınıflandırmayan (nonbinary) futbolcuların erkek veya kadın takımında mı oynayacaklarının artık kişisel kimlik bilgilerine bağlı olmayacağını belirtti. Bunun kararını futbolcunun kendisinin vereceğini vurgulayan DFB, 2022/2023 sezonunda yürürlüğe girecek olan düzenlemenin amatörler, gençler ve futsal için maç yönetmeliğine dahil edildiğini açıkladı.Açıklamada şöyle denildi:"Karar özünde şu anlama geliyor: 'Muhtelif' veya 'referanssız' kişisel cinsiyet statüsüne sahip oyuncular ve cinsiyetini değiştiren oyuncular, erkek veya kadın takımında oynama ehliyetine hak kazanma konusunda kendileri karar verebilecek. Bu aynı zamanda trans futbolcular için de geçerli, onlar da artık karar verdikleri anda takım değiştirebilir veya oynadıkları takımda kalabilir."Bugüne dek futbolcuların genç seviyeden itibaren bir erkek veya kadın takımında oynamaya uygunluklarını belirleyen, kişisel kimlik belgelerinde belirtilen cinsiyetti.Ancak Almanya'da 2018'den beri kimliklerin cinsiyet bölümüne kadın ve erkek kategorisinin yanısıra 'muhtelif' ve 'referanssız' seçenekleri de eklendi. 7 milyondan fazla futbolcunun ve 24 binden fazla kulübün kayıtlı olduğu DFB, "2018'den beri kişilerin nüfus kütüğüne 'muhtelif' olarak kaydolması mümkün olduğundan, bu statüye sahip kişilerin sayısında artış oldu. Bu, aynı zamanda futbol oynayan insanları da etkilediğinden, net kurallara duyulan ihtiyacı daha önemli hale getirdi. Şimdiye kadar Almanya'da muhtelif veya referanssız olarak tanımlanan futbolcular için düzenleyici yönetmelik yoktu" hatırlatmasını yaptı.Sporda trans, inter, nonbinary sporcuların katılımı için - elit düzeyde bile - evrensel bir kural yok. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), her spor federasyonunun kendi kurallarına karar vermesine izin veriyor. IOC'nin su sporlarında uluslararası yarışmaları idare yetkisi verdiği uluslararası federasyon FINA, geçen hafta transseksüel rakiplerin kadın yarışmalarına katılımını kısıtlamak ve 'açık' diye ayrı bir kategori oluşturmak yönünde oy kullanmıştı. Bu karar, LGBT hakları savunucularının tepkisini çekmişti. Bugüne dek herhangi bir Olimpik organın aldığı en sert kararı çıkaran FINA, erkekten kadına geçen trans sporcuların, yalnızca erkek ergenliğinin herhangi bir bölümünü yaşamamışlarsa, kadın yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklarına hükmetmişti.
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almanya futbol federasyonu (dfb)
Alman Federasyonu: Trans, inter, nonbinary futbolcu, erkek veya kadın takımını tercih edebilecek
15:08 24.06.2022 (güncellendi: 16:12 24.06.2022) Abone ol
Alman Futbol Federasyonu, transseksüel, yalnızca eril ya da dişil olarak sınıflandırılamayacak bedensel cinsiyet özelliklerine sahip interseksüel ve kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan (nonbinary) futbolcuların erkek veya kadın takımında mı oynayacaklarına kendilerinin karar vereceğini açıkladı.
Trans, inter ve nonbinary kişiler için futbol oynama hakkıyla ilgili bir düzenlemeyi onayladığını duyuran Alman Futbol Federasyonu (DFB), transseksüel, interseksüel ve kendini salt kadın ya da erkek cinsiyeti içinde sınıflandırmayan (nonbinary) futbolcuların erkek veya kadın takımında mı oynayacaklarının artık kişisel kimlik bilgilerine bağlı olmayacağını belirtti.
Bunun kararını futbolcunun kendisinin vereceğini vurgulayan DFB, 2022/2023 sezonunda yürürlüğe girecek olan düzenlemenin amatörler, gençler ve futsal için maç yönetmeliğine dahil edildiğini açıkladı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Karar özünde şu anlama geliyor: 'Muhtelif' veya 'referanssız' kişisel cinsiyet statüsüne sahip oyuncular ve cinsiyetini değiştiren oyuncular, erkek veya kadın takımında oynama ehliyetine hak kazanma konusunda kendileri karar verebilecek. Bu aynı zamanda trans futbolcular için de geçerli, onlar da artık karar verdikleri anda takım değiştirebilir veya oynadıkları takımda kalabilir."
Bugüne dek futbolcuların genç seviyeden itibaren bir erkek veya kadın takımında oynamaya uygunluklarını belirleyen, kişisel kimlik belgelerinde belirtilen cinsiyetti.
Ancak Almanya'da 2018'den beri kimliklerin cinsiyet bölümüne kadın ve erkek kategorisinin yanısıra 'muhtelif' ve 'referanssız' seçenekleri de eklendi.
7 milyondan fazla futbolcunun ve 24 binden fazla kulübün kayıtlı olduğu DFB, "2018'den beri kişilerin nüfus kütüğüne 'muhtelif' olarak kaydolması mümkün olduğundan, bu statüye sahip kişilerin sayısında artış oldu. Bu, aynı zamanda futbol oynayan insanları da etkilediğinden, net kurallara duyulan ihtiyacı daha önemli hale getirdi. Şimdiye kadar Almanya'da muhtelif veya referanssız olarak tanımlanan futbolcular için düzenleyici yönetmelik yoktu" hatırlatmasını yaptı.
Sporda trans, inter, nonbinary sporcuların katılımı için - elit düzeyde bile - evrensel bir kural yok. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), her spor federasyonunun kendi kurallarına karar vermesine izin veriyor.
IOC'nin su sporlarında uluslararası yarışmaları idare yetkisi verdiği uluslararası federasyon FINA, geçen hafta transseksüel rakiplerin kadın yarışmalarına katılımını kısıtlamak ve 'açık' diye ayrı bir kategori oluşturmak yönünde oy kullanmıştı. Bu karar, LGBT hakları savunucularının tepkisini çekmişti.
Bugüne dek herhangi bir Olimpik organın aldığı en sert kararı çıkaran FINA, erkekten kadına geçen trans sporcuların, yalnızca erkek ergenliğinin herhangi bir bölümünü yaşamamışlarsa, kadın yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklarına hükmetmişti.