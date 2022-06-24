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https://tr.sputniknews.com/20220624/almanyada-doktorlarin-kurtaj-reklami-yapmasini-yasaklayan-madde-yururlukten-kaldirildi-1057891366.html
Almanya'da doktorların kürtaj reklamı yapmasını yasaklayan madde yürürlükten kaldırıldı
Almanya'da doktorların kürtaj reklamı yapmasını yasaklayan madde yürürlükten kaldırıldı
Almanya'da doktorlar, kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan kanun maddesinin kaldırılmasıyla beraber internet sitelerinde kürtaj hizmetleri verdiklerini beyan... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T17:53+0300
2022-06-24T17:53+0300
dünya
almanya
kürtaj
hamilelik
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Almanya'da doktorların kürtaj reklamı yapmasını yasaklayan kanun maddesi yürürlükten kaldırıldı.Maddenin kaldırılmasıyla beraber Almanya'da doktorlar internet sitelerinde kürtaj hizmeti verdiklerini beyan edebilecek, ayrıntılı malumat verebilecek.Federal Meclis'te yapılan oylamada çoğunluk, hükümetin ceza kanununun ilgili 219/a maddesinin kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı lehinde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hristiyan Birlik Partisi (CDU-CSU) ise aleyhte oy verdi.Adalet Bakanı Marco Buschmann, mecliste yaptığı konuşmada, önceki düzenlemeyi "saçma ve modası geçmiş" olarak nitelendirdi.Buschmann, bir kadının hamileliğini sonlandırılması gibi zor bir soruyla uğraştığında, genellikle internette bilgi aradığını ancak bugüne kadar yasak olması nedeniyle kaynak bulamadığını hatırlattı.Marco Buschmann bunun aksine "her trol ve her komplo teorisyeni"nin konuyla ilgili bir şeyler yayabildiğine dikkati çekti.Aile Bakanı Lisa Paus da kadının kendi kaderini tayin hakkının insan hakkı olduğunu belirterek, "(Yasa) Saçma, modası geçmiş, adaletsiz ve bu yüzden bu duruma son veriyoruz." dedi.Eski düzenlemede Almanya'da doktorların ve hastanelerin internet sitelerinde kürtaj hizmeti verdiklerini belirtmeleri yasaktı. Kürtaj ameliyatıyla ilgili bilgiyi internette paylaşmanın iki yıla kadar hapis cezası bulunuyordu.
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almanya, kürtaj, hamilelik

Almanya'da doktorların kürtaj reklamı yapmasını yasaklayan madde yürürlükten kaldırıldı

17:53 24.06.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLAlmanya'da kürtaj eylemi
Almanya'da kürtaj eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya'da doktorlar, kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan kanun maddesinin kaldırılmasıyla beraber internet sitelerinde kürtaj hizmetleri verdiklerini beyan edebilecekler.
Almanya'da doktorların kürtaj reklamı yapmasını yasaklayan kanun maddesi yürürlükten kaldırıldı.
Maddenin kaldırılmasıyla beraber Almanya'da doktorlar internet sitelerinde kürtaj hizmeti verdiklerini beyan edebilecek, ayrıntılı malumat verebilecek.

Federal Meclis'te yapılan oylamada çoğunluk, hükümetin ceza kanununun ilgili 219/a maddesinin kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı lehinde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hristiyan Birlik Partisi (CDU-CSU) ise aleyhte oy verdi.
Adalet Bakanı Marco Buschmann, mecliste yaptığı konuşmada, önceki düzenlemeyi "saçma ve modası geçmiş" olarak nitelendirdi.
Buschmann, bir kadının hamileliğini sonlandırılması gibi zor bir soruyla uğraştığında, genellikle internette bilgi aradığını ancak bugüne kadar yasak olması nedeniyle kaynak bulamadığını hatırlattı.
Marco Buschmann bunun aksine "her trol ve her komplo teorisyeni"nin konuyla ilgili bir şeyler yayabildiğine dikkati çekti.
Aile Bakanı Lisa Paus da kadının kendi kaderini tayin hakkının insan hakkı olduğunu belirterek, "(Yasa) Saçma, modası geçmiş, adaletsiz ve bu yüzden bu duruma son veriyoruz." dedi.
Eski düzenlemede Almanya'da doktorların ve hastanelerin internet sitelerinde kürtaj hizmeti verdiklerini belirtmeleri yasaktı. Kürtaj ameliyatıyla ilgili bilgiyi internette paylaşmanın iki yıla kadar hapis cezası bulunuyordu.
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