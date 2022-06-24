https://tr.sputniknews.com/20220624/arastirma-orgazm-kalitesi-ebeveynlerden-miras-aliniyor-1057876308.html
Araştırma: Orgazm kalitesi ebeveynlerden miras alınıyor
Araştırma: Orgazm kalitesi ebeveynlerden miras alınıyor
İngiltere'de kadın orgazmı üzerine yapılan bir araştırma, kaliteli orgazm olabilme kabiliyetinin kısmen genetik olduğunu ortaya çıkardı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T13:04+0300
2022-06-24T13:04+0300
2022-06-24T13:09+0300
yaşam
orgazm
kadın orgazmı
dna
ikiz
ikiz kardeşler
araştırma
genetik
kalıtsal
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Keele Üniversitesi ve Londra'daki St. Thomas’ Hastanesi ortaklığında yürütülen çalışmaya göre kaliteli orgazm olma yeteneği ebeveynlerden miras kalabiliyor.Özellikle kadın orgazmına odaklanan çalışmada 19 ila 93 yaşları arasındaki 683 tek yumurta ikizi ve 714 çift yumurta ikizi kardeşler incelendi. Kadın deneklere "İlişki sırasında ne sıklıkla orgazm olabiliyorsunuz?" ve "Kendi kendinize ya da partnerinizle mastürbasyon sırasında ne sıklıkla orgazm olabiliyorsunuz?" şeklinde iki soru yöneltildi. Araştırmacılar, çift yumurta ikizleri ve tek yumurta ikizlerinin verdiği yanıtların kardeşleriyle benzerlik gösterip göstermediğini öğrenmeye çalıştı.Tek yumurta ikizleri aynı DNA'yı paylaştığı için verdikleri cevaplarda karşılaşılabilecek farklılıklar, muhtemelen orgazma ulaşmalarında farklı sebeplerin etkili olduğu sonucunu gösterecekti.Çift yumurta ikizleri ise yüzde 50 oranında DNA ortaklığına sahip oldukları için cevaplarındaki farklılıklar orgazm olmalarını sağlayan farklı sebeplerin yanı sıra genetiğe de bağlı olduğu sonucunu ortaya çıkaracaktı.Araştırmacılar, kadınların kaliteli bir orgazma ulaşabilme yeteneğinde genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığını ve yüzde 60 oranında bir etkiye sahip olduğunu belirledi.Katılımcıların yüzde 22'si cinsel ilişki sırasında 'hiçbir zaman ya da nadiren' orgazm deneyimlediklerini söylerken, yüzde 21'i de mastürbasyon sırasında 'hiçbir zaman ya da nadiren' orgazma ulaşabildiklerini kaydetti.Araştırma ilk olarak 2005 yılında yayınlandı ancak ünlü oyuncu Emma Thompson'ın hayatının ilk orgazmını yaşamak için bir seks işçisi kiralayan 60 yaşındaki bir kadını canlandırdığı 'Good Luck to You, Leo Grande' filminin yayınlanmasının ardından son haftalarda yeniden gündeme geldi.Oyuncu Thompson, başrolünde olduğu filmin kadınlar ve erkekler arasındaki orgazm olabilme farklılığına dikkat çektiğini belirtmişti.Thompson, "Bunun hakkında yeterince konuşmuyoruz. Kadınların cinsel zevki kimsenin ilgilendiği konular arasında yer almıyor." demişti.
https://tr.sputniknews.com/20181217/kadinlar-daha-iyi-orgazm-icin-on-bin-tl-1036666659.html
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orgazm, kadın orgazmı, dna, ikiz, ikiz kardeşler, araştırma, genetik, kalıtsal
Araştırma: Orgazm kalitesi ebeveynlerden miras alınıyor
13:04 24.06.2022 (güncellendi: 13:09 24.06.2022) Abone ol
İngiltere'de kadın orgazmı üzerine yapılan bir araştırma, kaliteli orgazm olabilme kabiliyetinin kısmen genetik olduğunu ortaya çıkardı.
Keele Üniversitesi ve Londra'daki St. Thomas’ Hastanesi ortaklığında yürütülen çalışmaya göre kaliteli orgazm olma yeteneği ebeveynlerden miras kalabiliyor.
Özellikle kadın orgazmına odaklanan çalışmada 19 ila 93 yaşları arasındaki 683 tek yumurta ikizi ve 714 çift yumurta ikizi kardeşler incelendi. Kadın deneklere "İlişki sırasında ne sıklıkla orgazm olabiliyorsunuz?" ve "Kendi kendinize ya da partnerinizle mastürbasyon sırasında ne sıklıkla orgazm olabiliyorsunuz?" şeklinde iki soru yöneltildi. Araştırmacılar, çift yumurta ikizleri ve tek yumurta ikizlerinin verdiği yanıtların kardeşleriyle benzerlik gösterip göstermediğini öğrenmeye çalıştı.
Tek yumurta ikizleri aynı DNA'yı paylaştığı için verdikleri cevaplarda karşılaşılabilecek farklılıklar, muhtemelen orgazma ulaşmalarında farklı sebeplerin etkili olduğu sonucunu gösterecekti.
Çift yumurta ikizleri ise yüzde 50 oranında DNA ortaklığına sahip oldukları için cevaplarındaki farklılıklar orgazm olmalarını sağlayan farklı sebeplerin yanı sıra genetiğe de bağlı olduğu sonucunu ortaya çıkaracaktı.
Araştırmacılar, kadınların kaliteli bir orgazma ulaşabilme yeteneğinde genetik faktörlerin önemli bir rol oynadığını ve yüzde 60 oranında bir etkiye sahip olduğunu belirledi.
Katılımcıların yüzde 22'si cinsel ilişki sırasında 'hiçbir zaman ya da nadiren' orgazm deneyimlediklerini söylerken, yüzde 21'i de mastürbasyon sırasında 'hiçbir zaman ya da nadiren' orgazma ulaşabildiklerini kaydetti.
Araştırma ilk olarak 2005 yılında yayınlandı
ancak ünlü oyuncu Emma Thompson'ın hayatının ilk orgazmını yaşamak için bir seks işçisi kiralayan 60 yaşındaki bir kadını canlandırdığı 'Good Luck to You, Leo Grande'
filminin yayınlanmasının ardından son haftalarda yeniden gündeme
geldi.
Oyuncu Thompson, başrolünde olduğu filmin kadınlar ve erkekler arasındaki orgazm olabilme farklılığına dikkat çektiğini belirtmişti.
Thompson, "Bunun hakkında yeterince konuşmuyoruz. Kadınların cinsel zevki kimsenin ilgilendiği konular arasında yer almıyor." demişti.