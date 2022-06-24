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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez: BRICS'e tam üye olmak istiyoruz
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez: BRICS'e tam üye olmak istiyoruz
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez BRICS+ zirvesinde yaptığı konuşmada, Arjantin'in BRICS'e tam üye olmak istediklerini söyledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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Çin'in ev sahipliğinde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen BRICS zirvesine katılan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, BRICS’e tam üye olmak istediklerini söyledi. Fernandez burada yaptığı konuşmada, “Halihazırda dünya nüfusunun yüzde 42'sini ve dünya brüt hasılatının yüzde 24'ünü temsil eden ülkeler grubuna (BRICS) tam üye olmak istiyoruz. Uygulamalı biyoteknoloji alanında çalışmalarıyla tanınmış, güvenilir gıda tedarikçileriyiz. Bu sadece gıda üretip ihraç etmeyeceğimiz aynı zamanda bu alanda uzmanlar yetiştirebileceğimiz ve bu konuda hizmet verebileceğimiz anlamına da geliyor" dedi.BRICS+ zirvesine Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika'nın yanı sıra Cezayir, Arjantin, Kamboçya, Mısır, Endonezya, İran, Kazakistan, Malezya, Senegal, Tayland, Özbekistan, Fiji ve Etiyopya'dan siyasi liderlerini bir araya getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/putin-tahil-yuklu-gemilerin-ukraynadan-cikarilmasiyla-ilgili-histeri-suni-olarak-tirmandiriliyor---1057888864.html
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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez: BRICS'e tam üye olmak istiyoruz

18:42 24.06.2022 (güncellendi: 19:29 24.06.2022)
© AFP 2022 / ANNA MONEYMAKERPresident Alberto Fernandez of Argentina
President Alberto Fernandez of Argentina - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / ANNA MONEYMAKER
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Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez BRICS+ zirvesinde yaptığı konuşmada, Arjantin'in BRICS'e tam üye olmak istediklerini söyledi.
Çin'in ev sahipliğinde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen BRICS zirvesine katılan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, BRICS’e tam üye olmak istediklerini söyledi. Fernandez burada yaptığı konuşmada, “Halihazırda dünya nüfusunun yüzde 42'sini ve dünya brüt hasılatının yüzde 24'ünü temsil eden ülkeler grubuna (BRICS) tam üye olmak istiyoruz. Uygulamalı biyoteknoloji alanında çalışmalarıyla tanınmış, güvenilir gıda tedarikçileriyiz. Bu sadece gıda üretip ihraç etmeyeceğimiz aynı zamanda bu alanda uzmanlar yetiştirebileceğimiz ve bu konuda hizmet verebileceğimiz anlamına da geliyor" dedi.

BRICS+ zirvesine Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika'nın yanı sıra Cezayir, Arjantin, Kamboçya, Mısır, Endonezya, İran, Kazakistan, Malezya, Senegal, Tayland, Özbekistan, Fiji ve Etiyopya'dan siyasi liderlerini bir araya getiriyor.
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