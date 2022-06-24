https://tr.sputniknews.com/20220624/arjantin-bricse-tam-uyelik-istiyor-1057893659.html

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez: BRICS'e tam üye olmak istiyoruz

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez: BRICS'e tam üye olmak istiyoruz

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez BRICS+ zirvesinde yaptığı konuşmada, Arjantin'in BRICS'e tam üye olmak istediklerini söyledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T18:42+0300

2022-06-24T18:42+0300

2022-06-24T19:29+0300

dünya

arjantin

brics

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Çin'in ev sahipliğinde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen BRICS zirvesine katılan Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, BRICS’e tam üye olmak istediklerini söyledi. Fernandez burada yaptığı konuşmada, “Halihazırda dünya nüfusunun yüzde 42'sini ve dünya brüt hasılatının yüzde 24'ünü temsil eden ülkeler grubuna (BRICS) tam üye olmak istiyoruz. Uygulamalı biyoteknoloji alanında çalışmalarıyla tanınmış, güvenilir gıda tedarikçileriyiz. Bu sadece gıda üretip ihraç etmeyeceğimiz aynı zamanda bu alanda uzmanlar yetiştirebileceğimiz ve bu konuda hizmet verebileceğimiz anlamına da geliyor" dedi.BRICS+ zirvesine Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika'nın yanı sıra Cezayir, Arjantin, Kamboçya, Mısır, Endonezya, İran, Kazakistan, Malezya, Senegal, Tayland, Özbekistan, Fiji ve Etiyopya'dan siyasi liderlerini bir araya getiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220624/putin-tahil-yuklu-gemilerin-ukraynadan-cikarilmasiyla-ilgili-histeri-suni-olarak-tirmandiriliyor---1057888864.html

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