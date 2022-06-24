https://tr.sputniknews.com/20220624/aycicegi-misir-ve-soyada-gumruk-vergisi-yil-sonuna-kadar-sifirlandi-1057872323.html

Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T11:57+0300

2022-06-24T11:57+0300

2022-06-24T11:57+0300

ekonomi

türkiye

gümrük vergisi

ayçiçeği

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Karadeniz havzasında yaşanılan gelişmeler dikkate alınarak temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220624/16-urune-ihracattan-once-ithalat-sarti-geldi-1057867310.html

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türkiye, gümrük vergisi, ayçiçeği