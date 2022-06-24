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Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı
Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı
Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T11:57+0300
2022-06-24T11:57+0300
ekonomi
türkiye
gümrük vergisi
ayçiçeği
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Karadeniz havzasında yaşanılan gelişmeler dikkate alınarak temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.
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türkiye, gümrük vergisi, ayçiçeği

Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

11:57 24.06.2022
© AAAyçiçeği
Ayçiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı.
Karadeniz havzasında yaşanılan gelişmeler dikkate alınarak temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.
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