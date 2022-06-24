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Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı
Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı
Azerbaycan’ın, Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı. Uçağın yarın sabah Marmaris’teki... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T01:04+0300
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azerbaycan
muğla
orman
orman yangını
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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait BE-200CS amfibi uçağı, 11 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan amfibi uçağının yarın yarın sabah Marmaris’teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.Uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor. Muğla’ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris’te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/azerbaycan-orman-yanginlarinin-sondurulmesine-destek-icin-turkiyeye-amfibi-ucak-gonderdi-1057845304.html
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azerbaycan, muğla, orman, orman yangını

Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı

01:04 24.06.2022 (güncellendi: 01:05 24.06.2022)
© İHA / BEKİR TOSUN-AW653076Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı
Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA / BEKİR TOSUN-AW653076
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Azerbaycan’ın, Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı. Uçağın yarın sabah Marmaris’teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait BE-200CS amfibi uçağı, 11 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan amfibi uçağının yarın yarın sabah Marmaris’teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.

Uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor.
Muğla’ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris’te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı.
Azerbaycan, orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlamak için 10 mürettebatlı amfibi uçağını Türkiye'ye gönderdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
TÜRKİYE
Azerbaycan orman yangınlarının söndürülmesine destek için Türkiye'ye amfibi uçak gönderdi
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