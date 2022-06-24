https://tr.sputniknews.com/20220624/azerbaycanin-marmaris-orman-yangini-icin-gonderdigi-amfibi-ucak-muglaya-ulasti-1057859671.html
Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı
Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı
Azerbaycan’ın, Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı. Uçağın yarın sabah Marmaris’teki... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T01:04+0300
2022-06-24T01:04+0300
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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait BE-200CS amfibi uçağı, 11 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan amfibi uçağının yarın yarın sabah Marmaris’teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.Uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor. Muğla’ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris’te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/azerbaycan-orman-yanginlarinin-sondurulmesine-destek-icin-turkiyeye-amfibi-ucak-gonderdi-1057845304.html
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azerbaycan, muğla, orman, orman yangını
Azerbaycan’ın Marmaris orman yangını için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı
01:04 24.06.2022 (güncellendi: 01:05 24.06.2022) Abone ol
Azerbaycan’ın, Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya ulaştı. Uçağın yarın sabah Marmaris’teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait BE-200CS amfibi uçağı, 11 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan amfibi uçağının yarın yarın sabah Marmaris’teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.
Uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor.
Muğla’ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris’te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı.