https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-donmez-duyurmustu-adanada-cikartilan-petrolun-vanadan-akisi-goruntulendi-1057909636.html

Bakan Dönmez duyurmuştu: Adana’da çıkartılan petrolün vanadan akışı görüntülendi

Bakan Dönmez duyurmuştu: Adana’da çıkartılan petrolün vanadan akışı görüntülendi

Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T23:54+0300

2022-06-24T23:54+0300

2022-06-24T23:54+0300

türkiye

motorin

benzin

adana

çukurova

vana

enerji

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

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Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde TPAO’ya bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Bin 350 metrede bulunan petrollerden ‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün ‘yüksek’ kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.‘Çukurova 1’ isimli araştırma sahasından çıkan petrolün vanalardan akışı da görüntülendi.İhlas Haber Ajansı'nın dron ile görüntülediği alanlarda çalışmanın devam ettiği görülürken doğduğundan bu yana köyde yaşayan 66 yaşındaki İsa Sezgin, "Mısır sulaması yapılırken 1998 yılında suyun içerisinde siyah bir maddenin çıktığı ve bununda mısırı bozduğu görüldü. Bunun üzerine tarla sahibi maddeyi götürüyor ve petrol olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 2 kuyudan verim alınıyor. Buradan günlük 2-3 tanker petrol gidiyor. Bu memleket için çok olumlu bir şey. Buradan petrolün çıkması faydalı olur" diye konuştu.Bakan Dönmez verdiği bir röportajda, "Adana'da petrol bulundu, müjdeyi yakında açıklayacağız. Adana’daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220621/nyt-asyada-rus-petrolune-artan-talep-bati-yaptirimlarinin-etkilerini-yumusatiyor-1057710474.html

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motorin, benzin, adana, çukurova, vana, enerji, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)