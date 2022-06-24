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Bakan Nebati: GES'te talep beklentimizi aştı, 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak
Bakan Nebati: GES'te talep beklentimizi aştı, 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yıl sonu için belirlenen 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak" dedi. Bakan Nebati, 5 milyar TL'lik... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T12:00+0300
2022-06-24T12:14+0300
ekonomi
nureddin nebati
gelire endeksli senet
turizm
gelir
büyüme
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Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin büyümedeki başarısının sürdüğünü belirterek, "Türkiye büyüme başarısını sürdürüyor. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde ülkemiz, üretim, ihracat, istihdam ve makine-teçhizat yatırımlarında dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Gıda ve enerji arz güvenliğinin önemli hale geldiği bu günlerde tedarik kanallarımız çeşitlenmeye devam ediyor. 16 farklı saat dilimindeki pazarla ulaşma başarısını gösteriyoruz" dedi.Bakan Nebati şöyle devam etti:"Bütçedeki güçlü görünümü devam ettirdik. Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz önemli ölçüde pozitif ayrıştı. Yıl sonu için belirlenen 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak.- GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83 bin 816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir.İstihdam sayısı 30.4 milyon kişi oldu. Türkiye, Nisan 2020'den bu yana ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi.Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele. Tüketici kredilerinde tedbirleri sıkılaştırdı. Makroihtiyati duruşumuzu sıkılaştırmak için BDDK dün yeni adımlar attı, bunlar devam edecek.Kredi kullanımlarında sıkılaşmaya gidilse de yatırım için firmalara destek olmaya devam edeceğiz."
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nureddin nebati, gelire endeksli senet, turizm, gelir, büyüme

Bakan Nebati: GES'te talep beklentimizi aştı, 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak

12:00 24.06.2022 (güncellendi: 12:14 24.06.2022)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yıl sonu için belirlenen 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak" dedi. Bakan Nebati, 5 milyar TL'lik beklentiye karşın 80 binden fazla bireysel yatırımcının 6.6 milyar TL'lik talep gösterdiğini açıklayarak, "GES'te talep beklentimizi aştı" diye konuştu.
Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin büyümedeki başarısının sürdüğünü belirterek, "Türkiye büyüme başarısını sürdürüyor. Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde ülkemiz, üretim, ihracat, istihdam ve makine-teçhizat yatırımlarında dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Gıda ve enerji arz güvenliğinin önemli hale geldiği bu günlerde tedarik kanallarımız çeşitlenmeye devam ediyor. 16 farklı saat dilimindeki pazarla ulaşma başarısını gösteriyoruz" dedi.
Bakan Nebati şöyle devam etti:
"Bütçedeki güçlü görünümü devam ettirdik. Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz önemli ölçüde pozitif ayrıştı. Yıl sonu için belirlenen 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefi aşılacak.
- GES'lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar TL'lik beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83 bin 816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar liralık talep göstermiştir.
İstihdam sayısı 30.4 milyon kişi oldu. Türkiye, Nisan 2020'den bu yana ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi.
Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele. Tüketici kredilerinde tedbirleri sıkılaştırdı. Makroihtiyati duruşumuzu sıkılaştırmak için BDDK dün yeni adımlar attı, bunlar devam edecek.
Kredi kullanımlarında sıkılaşmaya gidilse de yatırım için firmalara destek olmaya devam edeceğiz."
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