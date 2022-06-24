Bakan Nebati: Önce enflasyonu yeneceğiz

"2023 yılı bir anahtar, gerçek bir anahtar. Neden, biliyor musunuz, 20 yılda bu ülkemin tüm altyapıları, yatırımları bu iktidar tarafından tamamlandı, hemen hemen. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı liderliği sayesinde ve ekibinin sağlam olması, teşkilatının güçlü olması, milletin de sürekli destek vermesi kaydıyla ülkenin tüm ihtiyaçlarını hemen hemen gideren ve 2023 yılından sonra da 2053'e doğru yapılacak olan hazırlıkların kapısını açacak bir seçime gidiyoruz. Bu seçim önemli bir seçim çünkü kazanımlarımızın pekiştirildiği ve ülkenin bugüne kadar karşılaştığı tüm krizlerin üstesinden gelerek bünyesini güçlendiren, bundan sonraki herhangi bir sıkıntıda da bu gücünü perçinleyerek yoluna devam edecek bir ülkenin 2053 kapısını açmış olacağız. Çok önemli işler düşüyor. Bunu yaparken heybemiz dolu. Biz bugün hangi kapıyı çalarsak çalalım heybemizde Türkiye'de son 20 yılda yapılmış olan her şeyi alnımızın akıyla ve güzel bir şekilde anlatırız"