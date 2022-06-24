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Bakan Yanık: Deutsche Welle Türkçe fuhşa teşvik suçunu işlemektedir
Bakan Yanık: Deutsche Welle Türkçe fuhşa teşvik suçunu işlemektedir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:41+0300
2022-06-24T15:51+0300
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Yanık açıklamasında, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerine yer verdi.Yanık, şöyle devam etti: "Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."
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Bakan Yanık: Deutsche Welle Türkçe fuhşa teşvik suçunu işlemektedir

15:41 24.06.2022 (güncellendi: 15:51 24.06.2022)
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" açıklamasında bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Yanık açıklamasında, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerine yer verdi.
Yanık, şöyle devam etti:
"Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."
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