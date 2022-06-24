https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-deutsche-welle-turkce-fuhsa-tesvik-sucunu-islemektedir-1057886202.html
Bakan Yanık: Deutsche Welle Türkçe fuhşa teşvik suçunu işlemektedir
Bakan Yanık: Deutsche Welle Türkçe fuhşa teşvik suçunu işlemektedir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:41+0300
2022-06-24T15:41+0300
2022-06-24T15:51+0300
politika
derya yanık
deutsche welle
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Yanık açıklamasında, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerine yer verdi.Yanık, şöyle devam etti: "Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."
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derya yanık, deutsche welle
Bakan Yanık: Deutsche Welle Türkçe fuhşa teşvik suçunu işlemektedir
15:41 24.06.2022 (güncellendi: 15:51 24.06.2022) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" açıklamasında bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Yanık açıklamasında, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerine yer verdi.
"Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."