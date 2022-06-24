https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-pinar-gultekin-karari-toplumun-adalet-duygusunu-zedeledi-1057890956.html
Bakan Yanık: Pınar Gültekin kararı toplumun adalet duygusunu zedeledi
Bakan Yanık: Pınar Gültekin kararı toplumun adalet duygusunu zedeledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davasını yakından takip ettiklerini belirterek, "''Tasarlama olduğu çok açıkken, haksız tahrik... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T17:38+0300
2022-06-24T17:38+0300
2022-06-24T17:38+0300
türkiye
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'nin sorularını yanıtladı.Tartışılan Pınar Gültekin kararını 'şaşkınlıkla karşıladıklarını' söyleyen Bakan Yanık, ''Tasarlama olduğu çok açıkken, haksız tahrik indirimi veremezsiniz'' dedi. Yanık, kararın toplumun adalet duygusu zedelendiğini de sözlerine ekledi.Sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap veren Bakan Yakın'ın sözlerinden öne çıkanlar:''2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız.Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacağı açıklandı.Doğalgazda yardımlarımız 450-1150 lira arasında değişiyor.Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokulan ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettik. Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak.Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz''
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derya yanık
Bakan Yanık: Pınar Gültekin kararı toplumun adalet duygusunu zedeledi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davasını yakından takip ettiklerini belirterek, "''Tasarlama olduğu çok açıkken, haksız tahrik indirimi veremezsiniz. Pınar Gültekin kararı toplumun adalet duygusunu zedeledi'' dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'nin sorularını yanıtladı.
Tartışılan Pınar Gültekin kararını 'şaşkınlıkla karşıladıklarını' söyleyen Bakan Yanık, ''Tasarlama olduğu çok açıkken, haksız tahrik indirimi veremezsiniz'' dedi. Yanık, kararın toplumun adalet duygusu zedelendiğini de sözlerine ekledi.
Sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap veren Bakan Yakın'ın sözlerinden öne çıkanlar:
''2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız.
Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacağı açıklandı.
Doğalgazda yardımlarımız 450-1150 lira arasında değişiyor.
Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokulan ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettik. Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak.
Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz''