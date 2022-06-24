https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-yangindan-etkilenen-131-kisiye-psikososyal-destek-verdik-1057857769.html
Bakan Yanık: Personelimiz, yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi
Bakan Yanık: Personelimiz, yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi
Bakan Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T00:33+0300
2022-06-24T00:33+0300
2022-06-24T00:36+0300
türkiye
muğla
marmaris
orman
orman yangını
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yanık, "34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-calismalarimizi-ayni-kararlilikla-surdurecegiz-1057857136.html
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muğla, marmaris, orman, orman yangını, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, destek
Bakan Yanık: Personelimiz, yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi
00:33 24.06.2022 (güncellendi: 00:36 24.06.2022) Abone ol
Bakan Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Yanık, "34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi" ifadesini kullandı.