https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-yangindan-etkilenen-131-kisiye-psikososyal-destek-verdik-1057857769.html

Bakan Yanık: Personelimiz, yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi

Bakan Yanık: Personelimiz, yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi

Bakan Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

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2022-06-24T00:36+0300

türkiye

muğla

marmaris

orman

orman yangını

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

derya yanık

destek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yanık, "34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-calismalarimizi-ayni-kararlilikla-surdurecegiz-1057857136.html

türkiye

muğla

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muğla, marmaris, orman, orman yangını, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, destek