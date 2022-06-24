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https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-yanik-yangindan-etkilenen-131-kisiye-psikososyal-destek-verdik-1057857769.html
Bakan Yanık: Personelimiz, yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi
Bakan Yanık: Personelimiz, yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi
Bakan Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
muğla
marmaris
orman
orman yangını
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yanık, "34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-calismalarimizi-ayni-kararlilikla-surdurecegiz-1057857136.html
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muğla, marmaris, orman, orman yangını, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık, destek

Bakan Yanık: Personelimiz, yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi

00:33 24.06.2022 (güncellendi: 00:36 24.06.2022)
© İHAMarmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA
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Bakan Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 34 uzman personelin afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Yanık, "34 uzman personelimiz afetten etkilenen 131 kişiye psikososyal destek verdi" ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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