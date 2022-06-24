https://tr.sputniknews.com/20220624/bakanlar-soylu-ve-kirisci-yangin-sahasini-gece-havadan-inceledi-1057863132.html

Bakanlar Soylu ve Kirişci yangın sahasını gece havadan inceledi

Bakanlar Soylu ve Kirişci yangın sahasını gece havadan inceledi

İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T02:44+0300

2022-06-24T02:44+0300

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türkiye

vahit kirişci

süleymanpaşa

marmaris

muğla

orman yangını

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.Bakan Soylu'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin paylaşımÖte yandan, Bakan Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu bildirdi.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, şu ifadelere yer verdi:Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin fotoğrafları da yer aldı.

türkiye

süleymanpaşa

marmaris

muğla

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vahit kirişci, süleymanpaşa, marmaris, muğla, orman yangını