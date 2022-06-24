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https://tr.sputniknews.com/20220624/bakanlar-soylu-ve-kirisci-yangin-sahasini-gece-havadan-inceledi-1057863132.html
Bakanlar Soylu ve Kirişci yangın sahasını gece havadan inceledi
Bakanlar Soylu ve Kirişci yangın sahasını gece havadan inceledi
İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
vahit kirişci
süleymanpaşa
marmaris
muğla
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.Bakan Soylu'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin paylaşımÖte yandan, Bakan Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu bildirdi.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, şu ifadelere yer verdi:Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin fotoğrafları da yer aldı.
türkiye
süleymanpaşa
marmaris
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vahit kirişci, süleymanpaşa, marmaris, muğla, orman yangını

Bakanlar Soylu ve Kirişci yangın sahasını gece havadan inceledi

02:44 24.06.2022
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.
Soylu ve Kirişci, yangın sahasını helikopterle gece havadan kontrol ederek son durum ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.
© AA
Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmalarına ara verilmişti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarının müdahalesi yeniden başlayacak.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin havadan incelemelerde bulundu.
© AA

Bakan Soylu'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin paylaşım

Öte yandan, Bakan Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına Türk Kızılay başta olmak üzere akredite sivil toplum kuruluşlarının ormancılarla birlikte müdahalede bulunduğunu bildirdi.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, şu ifadelere yer verdi:
Gün döndü, Gece yarısı... Yangınla mücadele devam ediyor... Kızılay başta olmak üzere, her birine müteşekkir olduğumuz akredite sivil toplum kuruluşları, kahraman ormancılarımızla birlikte yangına müdahale ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun
Bakan Soylu'nun paylaşımında bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin fotoğrafları da yer aldı.
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