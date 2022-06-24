https://tr.sputniknews.com/20220624/bangladesteki-sel-felaketinde-olenlerin-sayisi-68e-cikti-1057861270.html
Bangladeş'teki sel felaketinde ölenlerin sayısı 68’e çıktı
Bangladeş'teki sel felaketinde ölenlerin sayısı 68’e çıktı
Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T02:02+0300
2022-06-24T02:02+0300
2022-06-24T02:02+0300
dünya
bangladeş
sel
ölü
sel felaketi
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Resmi verilere göre, Bangladeş'teki sellerde Kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 46, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 18, kuzey Rangpur bölgesinde 4 kişi öldü.Söz konusu bölgelerde son 3 günde devam eden seller nedeniyle 4 binden fazla kişi su kaynaklı hastalıklara yakalandı.Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş gösterdi. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu mensupları da katıldı.Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.
https://tr.sputniknews.com/20220619/bangladeste-sel-nedeniyle-olenlerin-sayisi-27ye-yukseldi-1057616821.html
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bangladeş, sel, ölü, sel felaketi
Bangladeş'teki sel felaketinde ölenlerin sayısı 68’e çıktı
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Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.
Resmi verilere göre, Bangladeş'teki sellerde Kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 46, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 18, kuzey Rangpur bölgesinde 4 kişi öldü.
Söz konusu bölgelerde son 3 günde devam eden seller nedeniyle 4 binden fazla kişi su kaynaklı hastalıklara yakalandı.
Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş gösterdi. Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu mensupları da katıldı.
Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.