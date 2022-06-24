https://tr.sputniknews.com/20220624/bashekim-odasinda-cinsel-saldiri-iddiasi-cezada-indirim-sonrasi-tahliye-1057871034.html

Hastanede cinsel saldırı iddiası: Başhekim, 'cezada indirim sonrası' tahliye edildi

Hastanede cinsel saldırı iddiası: Başhekim, 'cezada indirim sonrası' tahliye edildi

Kırklareli'de özel bir hastanede kadın doktoru odasına çağırdıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen başhekim tahliye edildi. Sanık başhekimin... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T11:44+0300

2022-06-24T11:44+0300

2022-06-24T11:44+0300

yaşam

kırklareli

başhekim

doktor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057871283_0:2:661:373_1920x0_80_0_0_129a61bb204646f2ed2841181178b504.jpg

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan başhekim, tahliye edildi.İlçedeki özel bir hastanede çalışan yabancı uyruklu kadın E.V, çalıştığı hastanenin başhekimi A.Ç. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.Başhekim A.Ç bir nöbet gecesi E.V'yi odasına çağırarak içki ikram etti.Sohbet esnasında başhekimin kendisine ikram ettiği içkiyi içen kadın doktor, kendisine hap verildiğini söyledi.Hapı içtikten sonra kontrolünü kaybeden kadın, başhekim tarafından odadaki sedyenin üzerine yatırıldığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etti.Edirne'de yaşayan kadın doktor, başhekim hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başhekim A.Ç. tutuklandı.'Rıza dışı bir şey yapmdım'A.Ç. hakkında Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık başhekim A.Ç. ve avukatlarıyla birlikte mağdur Doktor E.V'nin avukatları katıldı.Duruşma savcısı, başhekim A.Ç.'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan cezalandırılmasını istedi.Sanık başhekim A.Ç'den son sözü soruldu ve başhekim A.Ç. “Rızası dışında bir şey yapmadım. Bu suçu işlemedim” dedi.Kadın doktor E.V'nin avukatı Bedia Mutlu Mirzabey de savunmasında, doktor olan mağdurun namus değerleri hakkında yalan söylemeyeceğini söyledi.Başhekimin geçmişi indirim sebebi kabul edildiMahkeme heyeti, sanık başhekim A.Ç'nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin taciz olayını kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadın doktora karşı gerçekleştirmesi kanaatine varıldığından sanık başhekimin cezasında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.Ancak sanık başhekimin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki etkileri indirim sebebi kabul edilerek indirim yapıldı. Başhekim hakkında 15 yıl hapis cezası kararı çıktı.'Mağdurum' deyip, tahliyesini istediBaşhekimin karara itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi’nde yeninden duruşma yapıldı. Tutuklu sanık başhekim A.Ç. “kişisel veya ailevi olarak ciddi mağduriyet içerisinde olduğum göz önüne alınarak tahliyeme karar verilmesini talep ederim” dedi.Mahkemenin Cumhuriyet Savcısı “tutuklu sanığın üzerine atılın suçun niteliğine suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, suç için öngörülen ceza miktarına göre kaçma şüphesinin varlığı bu durumda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep olunur” dediArdından mahkeme başkanı sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine ve derhal salıverilmesi için tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar verdi.Duruşma Ekim ayına ertelendi.

kırklareli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırklareli, başhekim, doktor