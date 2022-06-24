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BDDK’dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
BDDK’dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T20:50+0300
2022-06-24T21:02+0300
türkiye
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
döviz
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Dolarda 'kredi' hamlesi sonrası sert düşüşBDDK'nın ticari kredilere döviz karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeme koşulu getirmesinden sonra dolar/TL 17 seviyesinin altına indi.BDKK'nın aldığı karar sonrası saat 20.00 itibarıyla dış piyasalarda Dolar/TL kuru , yüzde 5'e varan düşüşle 16.50 seviyesinin altını test etti. Kur gün içinde 1737'nin üzerini görmüştü. Risk priminde de aşağı yönlü bir hareket izledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 784 baz puana geldi.
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, döviz

BDDK’dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul

20:50 24.06.2022 (güncellendi: 21:02 24.06.2022)
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.
Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.
Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.
Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.
Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir. "

Dolarda 'kredi' hamlesi sonrası sert düşüş

BDDK'nın ticari kredilere döviz karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeme koşulu getirmesinden sonra dolar/TL 17 seviyesinin altına indi.
BDKK'nın aldığı karar sonrası saat 20.00 itibarıyla dış piyasalarda Dolar/TL kuru , yüzde 5'e varan düşüşle 16.50 seviyesinin altını test etti.
Kur gün içinde 1737'nin üzerini görmüştü. Risk priminde de aşağı yönlü bir hareket izledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 784 baz puana geldi.
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