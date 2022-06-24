https://tr.sputniknews.com/20220624/bddkdan-finansal-istikrari-destekleyici-yeni-adim-1057902058.html

BDDK’dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul

BDDK’dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul

BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T20:50+0300

2022-06-24T20:50+0300

2022-06-24T21:02+0300

türkiye

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

döviz

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Dolarda 'kredi' hamlesi sonrası sert düşüşBDDK'nın ticari kredilere döviz karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeme koşulu getirmesinden sonra dolar/TL 17 seviyesinin altına indi.BDKK'nın aldığı karar sonrası saat 20.00 itibarıyla dış piyasalarda Dolar/TL kuru , yüzde 5'e varan düşüşle 16.50 seviyesinin altını test etti. Kur gün içinde 1737'nin üzerini görmüştü. Risk priminde de aşağı yönlü bir hareket izledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 784 baz puana geldi.

türkiye

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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, döviz