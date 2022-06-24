https://tr.sputniknews.com/20220624/beyaz-saray-calisanlarindan-bidena-talimatlar-odaya-gir-koltuga-otur-1057881443.html

Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a talimatlar: Odaya gir, koltuğa otur

Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a talimatlar: Odaya gir, koltuğa otur

ABD Başkanı Joe Biden'ın kabine üyeleriyle yaptığı bir toplantı sırasında çekilen fotoğraflar, Biden'a Beyaz Saray çalışanları tarafından verilen talimatları... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T14:28+0300

2022-06-24T14:28+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki Roosvelt Odası'nda kabine üyelerinin katılımıyla 'Açık Deniz Rüzgar Uygulama Ortaklığı Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya ise, Biden'a Beyaz Saray çalışanları tarafından verilen bilgilendirme notu damga vurdu.Biden toplantı sonrasında basının sorularını yanıtlarken elindeki notu ters tutunca, notta yazılanlar medyaya yansıdı.Fox News'in haberine göre bilgi notunda Biden'ın toplantı ve sonrasında yapması gerekenlere dair ayrıntılı talimatların sıralandığı görüldü.ABD Başkanı'na verilen talimatlar şöyle sıralandı:Konuya dair Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmazken, Fox News'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi talimatların siyasetçiler ve hükümet yetkilileri için kullanılan standart bir prosedür olduğunu söyledi.Olay, Biden'ın ilk bilgilendirme notu vakası değil. Daha önce de Temmuz ayındaki bir etkinlik sırasında Biden'a bir not verilmiş, notta "Efendim, çenenizde bir şey var" ifadelerine yer verildiği görülmüştü.

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abd, joe biden, not, talimat