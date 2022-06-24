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Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a talimatlar: Odaya gir, koltuğa otur
Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a talimatlar: Odaya gir, koltuğa otur
ABD Başkanı Joe Biden'ın kabine üyeleriyle yaptığı bir toplantı sırasında çekilen fotoğraflar, Biden'a Beyaz Saray çalışanları tarafından verilen talimatları... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki Roosvelt Odası'nda kabine üyelerinin katılımıyla 'Açık Deniz Rüzgar Uygulama Ortaklığı Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya ise, Biden'a Beyaz Saray çalışanları tarafından verilen bilgilendirme notu damga vurdu.Biden toplantı sonrasında basının sorularını yanıtlarken elindeki notu ters tutunca, notta yazılanlar medyaya yansıdı.Fox News'in haberine göre bilgi notunda Biden'ın toplantı ve sonrasında yapması gerekenlere dair ayrıntılı talimatların sıralandığı görüldü.ABD Başkanı'na verilen talimatlar şöyle sıralandı:Konuya dair Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmazken, Fox News'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi talimatların siyasetçiler ve hükümet yetkilileri için kullanılan standart bir prosedür olduğunu söyledi.Olay, Biden'ın ilk bilgilendirme notu vakası değil. Daha önce de Temmuz ayındaki bir etkinlik sırasında Biden'a bir not verilmiş, notta "Efendim, çenenizde bir şey var" ifadelerine yer verildiği görülmüştü.
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abd, joe biden, not, talimat

Beyaz Saray çalışanlarından Biden'a talimatlar: Odaya gir, koltuğa otur

14:28 24.06.2022 (güncellendi: 14:37 24.06.2022)
© AP Photo / Susan WalshABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Joe Biden'ın kabine üyeleriyle yaptığı bir toplantı sırasında çekilen fotoğraflar, Biden'a Beyaz Saray çalışanları tarafından verilen talimatları ortaya çıkardı.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki Roosvelt Odası'nda kabine üyelerinin katılımıyla 'Açık Deniz Rüzgar Uygulama Ortaklığı Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya ise, Biden'a Beyaz Saray çalışanları tarafından verilen bilgilendirme notu damga vurdu.
Biden toplantı sonrasında basının sorularını yanıtlarken elindeki notu ters tutunca, notta yazılanlar medyaya yansıdı.
Fox News'in haberine göre bilgi notunda Biden'ın toplantı ve sonrasında yapması gerekenlere dair ayrıntılı talimatların sıralandığı görüldü.
ABD Başkanı'na verilen talimatlar şöyle sıralandı:
Roosevelt Odası’na gir, katılımcılara merhaba de
KENDİ koltuğuna otur
Basın girecek
2 dakikalık kısa bir değerlendirme yap
Basın mensupları odadan çıkacak
Liz Schuler’e SEN bir soru sor (Not: Liz toplantıya internet üzerinden katılacak)
Katılımcılara teşekkür et
Odadan çık
Konuya dair Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapılmazken, Fox News'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi talimatların siyasetçiler ve hükümet yetkilileri için kullanılan standart bir prosedür olduğunu söyledi.
Olay, Biden'ın ilk bilgilendirme notu vakası değil. Daha önce de Temmuz ayındaki bir etkinlik sırasında Biden'a bir not verilmiş, notta "Efendim, çenenizde bir şey var" ifadelerine yer verildiği görülmüştü.
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