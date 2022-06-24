Beyaz yakalılar ne kadar özgür?

‘’Ben istedim ki kendim gibi çalışan insanların kendisine en uygun senaryoyu keşfedebilsin ve bunun için içten irade göstersin. Gazeteciler rakip şirketlerde çalışan arkadaşlarıyla bir araya gelip keyifli zaman geçirebiliyorlar belki ama ne yazık ki kurumsal hayatta çok bu çok kolay değildir. Rakip şirketlerin arkadaş gruplarının bir araya gelip plan yapması pek mümkün değildir. Gazeteciliği bile ne yazık ki kurumsallaştırdık. Tüm sektörlerin özgünlüğünün üstüne yoğun bir sis perdesi boca edildi. Her insan belirli hayallerle yola çıkıyor ama bir süre sonra bakıyoruz ki renklerimiz gitgide soluyor. Hepimiz kopya hayatlar yaşamaya başlıyoruz. Özgün hayallerimize tutunalım, kurumsal hayat bizi grileştireceği yerde biz rengimizi katalım.’’