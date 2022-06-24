https://tr.sputniknews.com/20220624/birlesmis-milletler-dogruladi-filistinli-gazeteci-ebu-akileyi-israil-guvenlik-gucleri-oldurdu-1057888374.html

Birleşmiş Milletler doğruladı: Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güvenlik güçleri öldürdü

Birleşmiş Milletler doğruladı: Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güvenlik güçleri öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'ye isabet eden kurşunların, İsrail güvenlik güçleri... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T16:32+0300

2022-06-24T16:32+0300

2022-06-24T16:33+0300

dünya

israil

filistin

birleşmiş milletler (bm)

şirin ebu akile

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BM Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail makamlarının, Ebu Akile'nin 'eli silahlı Filistinlilerin rastgele ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği' yönündeki iddialarını değerlendirdi.Shamdasani, Komiserliğin olay anına ilişkin bağımsız incelemesini tamamladığı bilgisini paylaşarak, "İsrail ordusu ve Filistin Başsavcılığından gelen resmi bilgiler dahil şimdiye kadar incelediğimiz tüm kayıtlar, Ebu Akile'yi öldüren ve arkadaşı Ali Sumudi'yi yaralayan kurşunların İsrail güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını doğrulamaktadır" dedi.'İsrail güvenlik güçleri, ateş açmadan önce gazetecilere uyarıda bulunmadı'İsrail yönetiminin iddialarına ilişkin Shamdasani, "Olay yerinde eli silahlı Filistinlilerin herhangi bir faaliyet yürüttüğüne dair hiçbir bilgi bulamadık" ifadesini kullandı.Shamdasani, Ebu Akile'nin Cenin'deki mülteci kampına düzenlenen baskını takip ederken hedef alındığını hatırlatarak, "Elde ettiğimiz bulgular, İsrail güvenlik güçlerinin ateş açmadan önce gazetecilere hiçbir uyarıda bulunmadığı yönündedir." şeklinde konuştu.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in olaya ilişkin cezai soruşturma açılması talebinde bulunmayı sürdürdüğünün altını çizen Shamdasani, cinayeti işleyenlerin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.İsrail'den yanıt: Kurşun nerede?Birleşmiş Milletler'in konuya dair açıklamasından saatler sonra, İsrail'den yanıt geldi.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 'Kurşun nerede?' başlığıyla yayınladığı açıklamada Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin ölümüne dair soruşturmanın önemli balistik verilere erişimin olmaması gerekçesiyle kusurlu olduğu savunuldu. İsrail ordusu, Filistinli yetkililere 'bir kez daha' Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşunu teslim etme çağrısında bulundu.Şirin Ebu Akile soruşturmasıFilistin Başsavcısı Ekrem el-Hatib, İsrail askerleri tarafından 11 Mayıs’ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile dosyasına ilişkin yürüttükleri soruşturmayı 26 Mayıs’ta paylaşmıştı.Hatib, Ebu Akile’yi hedef alan merminin özelliklerinin İsrail keskin nişancı silahına ait olduğunu ve İsrail güçlerinin bulunduğu yerden ateş edildiğini açıklamıştı."Bu konu sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi yönü de olan bir konu." diyen Hatib, dava dosyasının Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın önünde olduğuna ve "atılacak adımın Filistin yönetiminin tasarrufunda bulunduğuna" işaret etmişti.İsrail güçlerinin gazeteci Ebu Akile'yi öldürmesiKatar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220514/filistin-bassavciligi-israil-ordusu-gazeteci-ebu-akileyi-cinayet-kastiyla-oldurdu-1056358748.html

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israil, filistin, birleşmiş milletler (bm), şirin ebu akile