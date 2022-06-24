https://tr.sputniknews.com/20220624/borc-alacak-nedeniyle-tartistigi-oglunu-bicakla-oldurdu-1057857644.html
Borç-alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü
Borç-alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü
Giresun'un Tirebolu ilçesinde Samet Karaarslan, borç- alacak nedeniyle tartıştığı babası Yahya Karaarslan tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T00:24+0300
2022-06-24T00:24+0300
2022-06-24T00:24+0300
türkiye
giresun
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baba
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşanan olayda, 60 yaşındaki Yahya Karaarslan, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle 32 yaşındaki oğlu Samet Karaarslan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Karaarslan, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. Samet Karaarslan kanlar içinde yığılırken, şüpheli baba ise otomobille kaçtı. S.K, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi baba Karaarslan ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı.
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giresun, tirebolu, baba
Borç-alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde Samet Karaarslan, borç- alacak nedeniyle tartıştığı babası Yahya Karaarslan tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli baba, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşanan olayda, 60 yaşındaki Yahya Karaarslan, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle 32 yaşındaki oğlu Samet Karaarslan ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Karaarslan, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı.
Samet Karaarslan kanlar içinde yığılırken, şüpheli baba ise otomobille kaçtı. S.K, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi baba Karaarslan ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı.