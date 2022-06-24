https://tr.sputniknews.com/20220624/borc-alacak-nedeniyle-tartistigi-oglunu-bicakla-oldurdu-1057857644.html

Borç-alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü

Borç-alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Samet Karaarslan, borç- alacak nedeniyle tartıştığı babası Yahya Karaarslan tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T00:24+0300

2022-06-24T00:24+0300

2022-06-24T00:24+0300

türkiye

giresun

tirebolu

baba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1057857499_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_d6d457ab47618c1749668c3496a59e5c.jpg

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşanan olayda, 60 yaşındaki Yahya Karaarslan, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle 32 yaşındaki oğlu Samet Karaarslan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Karaarslan, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. Samet Karaarslan kanlar içinde yığılırken, şüpheli baba ise otomobille kaçtı. S.K, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi baba Karaarslan ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı.

türkiye

giresun

tirebolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

giresun, tirebolu, baba