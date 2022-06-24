https://tr.sputniknews.com/20220624/cem-karacanin-nft-portresine-mahkeme-engeli-1057889517.html

Cem Karaca'nın NFT portresine mahkeme engeli

Cem Karaca'nın NFT portresine mahkeme engeli

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın, babasının klasikleşmiş bir fotoğrafından yararlanılarak NFT formatında hazırlanan... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T16:43+0300

2022-06-24T16:43+0300

2022-06-24T16:49+0300

cem karaca

yaşam

nft

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Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Ressam Yiğit Mohaç Yücel’in usta sanatçının bir portresini ünlü NFT satış platformu 'OpenSea' üzerinden satışa sunacağını öğrenmesinin ardından avukatı Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda Yiğit Mohaç Yücel’in NFT olarak satışa sunduğu portrenin Karaca’nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Karaca’nın dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu nedenle davalının fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldı. Bunun üzerine mahkeme, Karaca’nın portresinin izinsiz olarak kullanıldığı internet sitelerine erişimin engellenmesine ve Opensea isimli platformda yer alan, NFT formatında satışa sunulan Cem Karaca portresinin satışının engellenmesine karar verdi.Karar ile ilgili konuşan Av. Görkem Gökçe kararın bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Gökçe “Bu karar bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de NFT ile ilgili verilen ilk ihtiyati tedbir kararı. Hatta karar, dünyada bir örnek olabilecek nitelikte. Çünkü NFT’ler hakkında henüz tüm dünyada hukuki olarak birtakım belirsizlikler bulunmasına ve bu konuda çok az örnek olmasına rağmen mahkemenin teknoloji çağına uygun hareket ederek olaydaki ihlali durdurmaya karar vermesi, yargının bu tür konularda güçlü bir refleksinin bulunduğunu gösteriyor” dedi.Kararın NFT’lerin hukuki niteliği konusundaki önemine de değinen Av. Görkem Gökçe “NFT’lerin hukuki niteliği oldukça tartışmalı olmakla birlikte mahkeme bu kararı ile NFT’lerin icra hukukuna konu olabilecek bir malvarlığı değeri olduğunu kabul etmiş oldu. Karar lehimize olmakla birlikte henüz bir tedbir niteliğinde olup, yargılamanın devamını heyecanla takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20190406/cem-karaca-anildi-1038646050.html

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cem karaca, nft