https://tr.sputniknews.com/20220624/cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusen-turk-is-baskani-zam-icin-var-da-demedi-yok-da-1057866556.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı: Zam için 'var' da demedi, 'yok' da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı: Zam için 'var' da demedi, 'yok' da

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi yazdı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T08:19+0300

2022-06-24T08:19+0300

2022-06-24T08:19+0300

türkiye

ergün atalay

recep tayyip erdoğan

türk-iş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile geçen hafta bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili; "Ben olanların farkındayım, çalışmalarımız var" dediğini aktardı.Görüşmenin detaylarını Hande Fırat'a anlatan Atalay, Erdoğan'a "Bir an evvel asgari ücretliye, işçi emeklisine, dar sabit gelirliye, işsize düzenleme gerekiyor; nefes alacakları, onlara oksijen olacak bir düzenleme lazım" dediğini söyledi.Atalay, Erdoğan'ın durumun farkında olduğunu belirterek, "Zam için ‘var’ da demedi, ‘yok’ da. Ama dikkatle dinledi" dedi.Atalay, vatandaşlardan izlenimlerini de şu şekilde anlattı:"Artık tahammül kalmadı... Zam yapıp enflasyon da böyle artmaya devam ederse zam yapmanın da manası olmaz. Enflasyonla mücadele mutlaka şart. Tahammül kalmadı. İktidar ve muhalefet enflasyonla birlikte mücadele etsin. Sonra sandıkta kim kime istiyorsa oy versin. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için bakanın çağrıda bulunması yeterli. Ok yaydan çıktı. Bir iyileştirme yapmak zorundalar. Yapmazlarsa aralık ayına kadar ne asgari ücretli tahammül eder ne de hükümet."

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ergün atalay, recep tayyip erdoğan, türk-iş