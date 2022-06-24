https://tr.sputniknews.com/20220624/cumhurbaskani-erdogan-marmaristeki-yangin-koordinasyon-merkezinde-aciklamalarda-bulunuyor-1057889705.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu ve "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T16:55+0300
2022-06-24T16:55+0300
2022-06-24T17:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
orman yangını
yangın
marmaris
ağaçlandırma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220624/marmariste-alevlerle-mucadelede-ucuncu-gun--siddetli-ruzgar-endisesi-1057866016.html
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recep tayyip erdoğan, orman yangını, yangın, marmaris, ağaçlandırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alındı
16:55 24.06.2022 (güncellendi: 17:32 24.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu ve "Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'deki yangınlar kontrol altına alındı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Yangının daha da büyümesini engelledik.
Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.
Bakan ve bakan yardımcılarımız süreci kontrol altında tutmaktadırlar.
Dalaman'dan helikopterle geldik. Doğrusu ufak bir yerde bir şeyler gördük ama bunun dışında bu iş kontrol altına alınmış vaziyette.
Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
(Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız.