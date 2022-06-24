https://tr.sputniknews.com/20220624/diyarbakirda-22-milyon-lirayla-ortadan-kaybolan-kuyumcular-yakalandi-1057908010.html
Diyarbakır’da 22 milyon lirayla ortadan kaybolan kuyumcular yakalandı
Diyarbakır’da 22 milyon lirayla ortadan kaybolan kuyumcular yakalandı
Diyarbakır’da 65 kişiyi 22 milyon 750 bin TL dolandırdığı iddia edilen akraba 6 şüpheli, 24 saat geçmeden Adana ve Osmaniye’de yakalandı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T23:13+0300
2022-06-24T23:13+0300
2022-06-24T23:14+0300
türkiye
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bağlar
kuyumcu
polis
dolandırıcılık
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İddiaya göre, Bağlar ilçesinde bir kuyumcuda emaneti olan mağdur kişilerin hiçbir şekilde iş yeri sahibine ulaşamaması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu detaylı araştırmada, 65 mağdur vatandaşı 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında dolandırdığı tespit edilen 6 şüphelinin birbirleriyle akraba oldukları ve Diyarbakır’ı 23 Haziran günü terk ettikleri tespit edildi.24 Haziran günü Diyarbakır polisinin, Adana ve Osmaniye polisiyle ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda; şüphelilerden C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye’de, M.Y., M.Y. ve E.A. Adana’nın Pozantı ilçesinde 24 saat geçmeden yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220624/diyarbakirda-kuyumcuya-ulasamayan-musteriler-is-yeri-onunde-toplandi--1057863291.html
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diyarbakır, bağlar, kuyumcu, polis, dolandırıcılık
Diyarbakır’da 22 milyon lirayla ortadan kaybolan kuyumcular yakalandı
23:13 24.06.2022 (güncellendi: 23:14 24.06.2022) Abone ol
Diyarbakır’da 65 kişiyi 22 milyon 750 bin TL dolandırdığı iddia edilen akraba 6 şüpheli, 24 saat geçmeden Adana ve Osmaniye’de yakalandı.
İddiaya göre, Bağlar ilçesinde bir kuyumcuda emaneti olan mağdur kişilerin hiçbir şekilde iş yeri sahibine ulaşamaması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu detaylı araştırmada, 65 mağdur vatandaşı 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında dolandırdığı tespit edilen 6 şüphelinin birbirleriyle akraba oldukları ve Diyarbakır’ı 23 Haziran günü terk ettikleri tespit edildi.
24 Haziran günü Diyarbakır polisinin, Adana ve Osmaniye polisiyle ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda; şüphelilerden C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye’de, M.Y., M.Y. ve E.A. Adana’nın Pozantı ilçesinde 24 saat geçmeden yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.