https://tr.sputniknews.com/20220624/diyarbakirda-22-milyon-lirayla-ortadan-kaybolan-kuyumcular-yakalandi-1057908010.html

Diyarbakır’da 22 milyon lirayla ortadan kaybolan kuyumcular yakalandı

Diyarbakır’da 22 milyon lirayla ortadan kaybolan kuyumcular yakalandı

Diyarbakır’da 65 kişiyi 22 milyon 750 bin TL dolandırdığı iddia edilen akraba 6 şüpheli, 24 saat geçmeden Adana ve Osmaniye’de yakalandı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T23:13+0300

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diyarbakır

bağlar

kuyumcu

polis

dolandırıcılık

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İddiaya göre, Bağlar ilçesinde bir kuyumcuda emaneti olan mağdur kişilerin hiçbir şekilde iş yeri sahibine ulaşamaması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu detaylı araştırmada, 65 mağdur vatandaşı 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında dolandırdığı tespit edilen 6 şüphelinin birbirleriyle akraba oldukları ve Diyarbakır’ı 23 Haziran günü terk ettikleri tespit edildi.24 Haziran günü Diyarbakır polisinin, Adana ve Osmaniye polisiyle ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda; şüphelilerden C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye’de, M.Y., M.Y. ve E.A. Adana’nın Pozantı ilçesinde 24 saat geçmeden yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220624/diyarbakirda-kuyumcuya-ulasamayan-musteriler-is-yeri-onunde-toplandi--1057863291.html

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diyarbakır, bağlar, kuyumcu, polis, dolandırıcılık