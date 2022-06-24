https://tr.sputniknews.com/20220624/diyarbakirda-kuyumcuya-ulasamayan-musteriler-is-yeri-onunde-toplandi--1057863291.html

Diyarbakır'da kuyumcuya ulaşamayan müşteriler iş yeri önünde toplandı

Diyarbakır'da kuyumcuya ulaşamayan müşteriler iş yeri önünde toplandı

Diyarbakır Bağlar'da kuyumcuya ulaşamayan müşteriler iş yeri önünde toplandı. Kuyumcuya yaklaşık 1.5 milyon lira teslim ettiklerini belirten 8 kişi... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T02:47+0300

2022-06-24T02:47+0300

2022-06-24T02:47+0300

türkiye

diyarbakır

kuyumcu

soygun

vurgun

kalabalık

dolandırıcılık

bağlar

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Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya akşam saatlerinden itibaren telefonla arayan müşteriler ulaşamadı.Bunun üzerine aralarında ailelerin de olduğu yaklaşık 100 kişi iş yeri önüne geldi.Burada toplanan vatandaşların arasında yaklaşık 1.5 milyon lirayı kuyumcuya teslim ettiklerini ileri süren 8 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Dolandırıldıklarını ileri süren 8 kişi emniyette şikayetçi olurken, çok sayıda kişinin iş yeri önündeki bekleyişi ise devam ediyor.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, para miktarının şikayete göre artabileceği belirtildi.Bağlar ve Kayapınar ilçesinde 7 Haziran'da yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.Olayla ilgili olarak şüphelilerin 230 kişiden topladığı paranın miktarının ise 28 milyon 886 bin 276 lira olduğu ortaya çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/izmirde-kuyumcuya-soygun-girisimi-goruntulendi-telefonu-alinca-korkup-kacti-1057019475.html

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diyarbakır, kuyumcu, soygun, vurgun, kalabalık, dolandırıcılık, bağlar