https://tr.sputniknews.com/20220624/doc-dr-ismail-dabanli-orman-yanginlarini-onlemek-icin-insan-girisleri-en-aza-indirilsin-1057886060.html

Doç. Dr. İsmail Dabanlı: Orman yangınlarını önlemek için insan girişleri en aza indirilsin

Doç. Dr. İsmail Dabanlı: Orman yangınlarını önlemek için insan girişleri en aza indirilsin

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Dabanlı, orman yangınlarının en çok 09.00 ila 18.00 saatlerinde çıktığını belirterek bu saatlerde... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T15:57+0300

2022-06-24T15:57+0300

2022-06-24T15:57+0300

türkiye

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Marmaris’te meydana gelen orman yangını, alınacak tedbirleri bir kez daha gündeme getirdi. Orman yangınlarının meydana geliş sebeplerinin başında 'insan faktörü' geliyor. İnsanların ihmal ve kusurları özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda orman yangınlarının başlamasına neden oluyor.Türkiye Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan “Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri” kitabında çalışmaları ile yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Dabanlı orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri Sputnik’e değerlendirdi.‘09.00 ila 18.00 saatlerinde risk daha yüksek ’Yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangılarının çıkışı ve yayılmasında büyük etkisi olduğunu vurgulayan Dabanlı “Çok sıcak olan saat 09.00 ile 18.00 arasında, orman yangını çıkma riski daha yüksek. Akdeniz ve Ege bölgesinde bu saatlerde tutuşma riski genel olarak artıyor. Orman yangınlarının yüzde 75’inin sebebi bilinmiyor. Ama sebebi bilinen orman yangınlarının başında ihmalden dolayı yangının çıktığı görülüyor. Yaz sıcakları artığı zaman insanlar piknik yapmak için serinlemek için ormanlık alana gidiyor. Bu alanda kuru maddeler biriktiği için bir sigara izmariti, mangaldan sıçrayan bir kıvılcımın tutuşma riskini artırıyor. Özellikle bu dönemlerde orman giriş çıkışlarında dikkatli olmak lazım. Piknik yapmaya hatta hatta içeride sigara içmeye bile izin verilememesi gerekiyor” dedi.‘İklim değişikliği ihmallerin etkisini arttırıyor’İklim değişikliği ile birlikte ihmallerin büyük yangınlara dönüşme ihtimalinin arttırdığını belirten Dabanlı “İklim değişikliği ile sıcak hava dalgaları daha fazla oluyor. Akdeniz ve Ege Bölgelerinde sıcaklara daha fazla maruz kalınıyor. Bu sıcak hava dalgaları orman yangını çıkış nedenlerini daha da güçlendirmiş oluyor. Küçük ihmaller bile orman yangınına sebep oluyor” değerlendirmesini yaptı.‘Ormanlık alanlara girişlerde kontroller artmalı’Orman yangınlarının azaltılması için radikal tedbirler alınması gerektiğini belirten Dabanlı “Orman girişlerinde muhakkak kontrolün olması gerekiyor. Hatta sigara içeni bile içeriye almamak gerekiyor. Hiçbir şekilde bu alanlarda piknik yapılmasına izin verilmemesi gerekiyor. Yanıcı maddelerin orman içerisine alınmasının engellenmesi gerekiyor. Ormanlık alanlarda avcılık yapılmasına izin verilmemesi gerekiyor. İnsan kaynaklı ihmalleri minimalize edebilirsek yangını engelleyebiliriz. Bu havalardan yangın çıktıktan sonra bunu söndürmek çok zor” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/marmariste-orman-yanginini-cikaran-kisi-tutuklandi-1057873352.html

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