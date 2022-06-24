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https://tr.sputniknews.com/20220624/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057866717.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 17.35-17.36 aralığında seyreden dolar/TL bugün de yatay seyrini koruyarak 17.36 seviyesinde yer alıyor. Euro ise... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T09:19+0300
2022-06-24T09:19+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
cumhuriyet altını
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Dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 104.33'e geriledi. Dolar endeksi, dün beklentilerin altında gelen euro bölgesi PMI verilerinin etkisiyle düşen euro'ya karşı elde ettiği yüzde 0.19 kazanımı da geri vermiş oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez, böylelikle yılın 6. toplantısında da pas geçmiş oldu.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatları bugün yatay seyretse de üst üste ikinci haftayı da haftalık bazda düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.Ons altın dün bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 artışla 1.823.67 dolara yükseldi.Altının gramı 1.019 lira, çeyrek altın 1.666 lira, Cumhuriyet altını ise 6.645 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220623/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057803670.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:19 24.06.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 17.35-17.36 aralığında seyreden dolar/TL bugün de yatay seyrini koruyarak 17.36 seviyesinde yer alıyor. Euro ise 18.30 TL'de yer alıyor.
Dolar endeksi yüzde 0.07 düşüşle 104.33'e geriledi. Dolar endeksi, dün beklentilerin altında gelen euro bölgesi PMI verilerinin etkisiyle düşen euro'ya karşı elde ettiği yüzde 0.19 kazanımı da geri vermiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez, böylelikle yılın 6. toplantısında da pas geçmiş oldu.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün yatay seyretse de üst üste ikinci haftayı da haftalık bazda düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.
Ons altın dün bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 artışla 1.823.67 dolara yükseldi.
Altının gramı 1.019 lira, çeyrek altın 1.666 lira, Cumhuriyet altını ise 6.645 liradan işlem görüyor.
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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