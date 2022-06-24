https://tr.sputniknews.com/20220624/dunyanin-en-buyuk-bakterisi-bulundu-everest-dagi-kadar-uzun-biriyle-tanismak-gibi-1057871677.html

Dünyanın en büyük bakterisi bulundu: 'Everest Dağı kadar uzun biriyle tanışmak gibi'

Dünyanın en büyük bakterisi bulundu: 'Everest Dağı kadar uzun biriyle tanışmak gibi'

Bilim insanları, gözle görülüp bir cımbızla tutulabilecek büyüklükte bir bakteri türü bulduklarını açıkladı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T11:45+0300

2022-06-24T11:45+0300

2022-06-24T11:55+0300

yaşam

fransa

bakteri

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Fransa'nın Güney Karayipler'deki ada grubu Guadeloupe'de bulunan mangrovlarda boyu 2 santimetreye kadar ulaşabilen dev bir bakteri türü keşfedildi. Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, 'Thiomargarita magnifica' ismi verilen bakterinin boyutları, ortalama bir bakteriden 5 bin kat daha büyük ve bir mikroskoba ihtiyaç duyulmadan gözle görülebiliyor.Bakterinin yalnızca boyutuyla değil, aynı zamanda kompleks yapısıyla da benzerlerinden farklı olduğunu ifade eden Antilles Üniversitesi biyoloji profesörü Olivier Gros, yeni keşfin 'pek çok bilgiyi derinden sarstığını' söyledi.Gros, "Başta bunun bir bakteri olamayacağını düşündüm çünkü 2 santimetrelik bir şey bakteri olamazdı" dedi. İlk olarak 2009 yılında kükürt bakımından zengin bir mangrov tortusu parçasındaki tuhaf filamentleri tespit eden araştırmacı, elektronik mikroskopi de dahil olmak üzere çok sayıda tekniği kullandığı incelemer sonucunda bunun bakteriyel bir organizma olduğunu ortaya çıkardı. Ancak yine de bakterinin tek bir hücre olup olmadığı kesinleşmiş değildi.Aynı laboratuvarda çalışan moleküler biyolog Silvina Gonzalez-Rizzo organizmanın, büyümek için sülfit kullandığı bilinen bir bakteri cinsi olan Thiomargarita ailesine ait olduğunu belirtti. Paris'teki bir diğer araştırmacı ise bulgunun gerçekten tek bir hücreden oluştuğunu söyledi.Keşife dair hazırladıkları araştırma makalesinin başlangıçta kabul görmediğini belirten Gros, "Bize 'Bu ilginç, ama size inanmamız için yeterli bilgiye sahip değiliz' denildi" diye konuştu. Bilim insanı, kanıt sağlamak için daha güçlü görüntülere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.Daha sonra genç bir araştırmacı olan Jean-Marie Volland ekibe katılarak Kaliforniya Üniversitesi tarafından yürütülen Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda bakteriyi incelemeyi başardı. Maddi destek ve alandaki en iyi araçlardan bazılarına erişim sayesinde Volland ve meslektaşları devasa bakterilerin bir resmini oluşturabildi. Volland, bakteri standartlarına göre açıkça muazzam bir boyuta sahip olan organizmanın insan boyutlarına göre ölçeklendirildiğinde ise "Everest Dağı kadar uzun biriyle tanışmak gibi olacağını" söyledi. Elde edilen 3D mikroskop görüntüleri sayesinde tüm filamanın gerçekten tek bir hücre olduğu kanıtlanmış oldu. DNA'sının konumlandırılması da farklıGörüntüler, Volland'ın 'tamamen beklenmedik' bir başka keşif daha yapmasını sağladı. Normalde bir bakteriye ait DNA'nın hücre içerisinde serbestçe dolaştığını Ancak Volland, büyük türlerde bakteri DNA'larının bir zarla çevrili küçük yapılarda sıkıştırıldığını söyledi. Volland, DNA'nın bu şekilde konumlandırılmasının normalde insan, hayvan ve bitki hücrelerinin, karmaşık organizmaların bir özelliği olduğunu ancak bakterilerde görülmediğini vurguladı.Gros, gelecekteki araştırmaların bu özelliklerin Thiomargarita magnifica'ya özgü olup olmadığını veya diğer bakteri türlerinde bulunup bulunamayacağını mercek altına alacağını söyledi.

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fransa, bakteri