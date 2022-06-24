https://tr.sputniknews.com/20220624/esenlerdeki-market-yangini-cikis-kapali-olmasaydi-bir-umut-muhammet-aramizda-olurdu-1057882964.html

Esenler’deki market yangını: ‘Çıkış kapalı olmasaydı, bir umut Muhammet aramızda olurdu’

Esenler’deki market yangını: ‘Çıkış kapalı olmasaydı, bir umut Muhammet aramızda olurdu’

Mağaza Market-Sen sözcüsü Aras, A101 mağazasında hayatını kaybeden işçi konusunda “En temel sorun az işçiyle çok iş düzenidir. Bakanlıklar denetimlerini ülke... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T14:42+0300

2022-06-24T14:42+0300

2022-06-24T14:42+0300

seyir hali

türkiye

istanbul

esenler

a101

yangın

işçi

sendika

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Esenler’deki market yangını: ‘Çıkış kapalı olmasaydı, bir umut Muhammet aramızda olurdu’ 24.06.2022 SEYİR HALİ Esenler’deki market yangını: ‘Çıkış kapalı olmasaydı, bir umut Muhammet aramızda olurdu’ 24.06.2022 SEYİR HALİ

Mağaza Market-Sen sözcüsü Doğan Can Aras, Esenler’de bulunan A101 mağazasında çıkan yangında Muhammet Ali Yaşar’ın vefatını ve şirket tarafından yapılan ihmalleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Aras, mağazanın tek kişi açılmasının ihmal olduğunu “Az işçiyle çok iş düzeninin getirdiği üzüntülü bir olay var. Muhammet Ali tek başına gidip sabah o mağazayı açtı. Kural olarak süpermarketlerde bir işçinin mağazayı tek başına kendi sorumlusu veya mağaza müdürü olmadan açamaz. İş sağlığı ve güvenliği için bir risk teşkil ediyor. Bu durumlar diğer kurallar yok sayıldığı gibi sürekli atlanıyor. İşçinin mola hakkı ve sekiz saat çalışma hakkı yok sayıldığı gibi bu kural da yok sayıldı. Burada tek başına açsın ya da açmasın temel sorun eksik personel var. O mağazayı açacak personel bulunamıyor. Muhammet Ali Yaşar açmak durumunda kalıyor. Talimatı kimden aldı? Bölge sorumlusu mu verdi? Yürütülmekte olan soruşturmalarla ortaya çıkacak” diye belirtti.‘Yangın çıkış kapısı kapalı, çok fazla ürün geliyor orayı da dolduruyorlar’Mağazanın depodaki elektrik panosundan çıkmış olabileceğini belirten Aras, yangın çıkışına dizili ürünlerden erişilemediğini “Arkadaşımız mağazayı açmaya gittiğinde depoda arızalı olduğu düşünülen elektrik panosundan bir yangın çıkıyor. Bu da ilerleyen zamanlarda orada yapılacak olan çalışmalar ve raporlarda tam olarak nereden çıktığı belirli olacaktır. Çıkan yangında arkadaşımız hayatını kaybediyor. Yangın çıkış kapısı kapalı, çok fazla ürün geliyor orayı da dolduruyorlar. O kadar az işçiden o kadar fazla ürün satılması bekleniyor” diye söyledi.‘Şirket işçinin uyuduğuna dair haberler yaymaya başladı, bunlar gerçeği yansıtmadı’Aras, olay karşısında A101’in tutumunu “Şirket işçinin uyuduğuna dair haberler yaymaya başladı. Bunlar gerçeği yansıtmadı. A101 işçileri gece gündüz çalıştırdığı için eğer öyle bir vaziyet varsa yine işverenin kabahatidir ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Arkadaşları bunu ortaya çıkardılar. Amaçları olayın üstünü örtüp yanıp kül olan mağazayı onararak tekrar kullanıma açmak, Bakanlık incelemeden geri açıldığı durumda diğer işçiler için risk teşkil edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Arkadaşımız oradaki ihmallerden dolayı hayatını kaybetti. Oradaki işçiler için hala risk teşkil eden vaziyetlerin olup olmayacağını bilemiyoruz. O açıdan Esenler’de Mağaza Market Sendikası olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Yakınları, iş arkadaşları ve sendika olarak bu olayın her zaman arkasında olacağımızı dile getirmiş olduk” diye değerlendirdi.‘Bakanlıklar denetimlerini ülke çapında sık bir şekilde yapmalıdır’Temel sorunun az işçiye çok iş yaptırılması olduğunu vurgulayan Aras, benzeri olayların yaşanmaması için yapılması gerekenleri “En temel sorun az işçiyle çok iş düzeninde çalıştırılmış olmasıdır. Bunun üzerine gidilmelidir. Bakanlıklar denetimlerini ülke çapında sık bir şekilde yapmalıdır ve bu olayı herkes bir şey yaparken örnek olarak almalıdır. Buna göre denetimler yapılmalıdır. Depolardaki düzen dahi ciddiye alınmalıdır. Yangın çıkış kapısı ürünler ile kapalı olmasaydı, bir umut Muhammet Ali Yaşar aramızda olurdu. Şirketten bir başsağlığı mesajı dahi görmedik. Onu bile esirgediler” diye sıraladı.

istanbul

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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türkiye, istanbul, esenler, a101, yangın, işçi, sendika, аудио