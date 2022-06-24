https://tr.sputniknews.com/20220624/eski-abd-baskan-yardimcisi-penceten-tum-ulkede-kurtajin-yasaklanmasi-cagrisi-1057906076.html
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T22:20+0300
2022-06-24T22:20+0300
2022-06-24T22:20+0300
dünya
abd
kürtaj
yüksek mahkeme
karar
mike pence
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ABD'de Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etmesine yönelik tartışmalar sürüyor.Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Breitbart News haber sitesine verdiği röportajda, Yüksek Mahkeme'nin kararını "İnsanlara yeni bir yaşam şansı verdi" şeklinde değerlendirdi.Roe-Wade kararının tarihe gömüldüğüne işaret eden Pence, tüm eyaletleri kürtajı yasaklamaya davet etti.Yüksek Mahkemenin kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok Cumhuriyetçi karara desteğini belirtirken, eski Başkan Barack Obama dahil birçok Demokrat isim de kararı sert şekilde eleştirdi.Yüksek Mahkemeden kürtaj kararıABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etti.Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.Karar mayısta basına sızmıştıABD'li siyasi yayın kuruluşu 'Politico' mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/bidendan-yuksek-mahkemenin-kurtaj-kararina-tepki-bizi-150-yil-geriye-goturdu-1057900907.html
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abd, kürtaj, yüksek mahkeme, karar, mike pence
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı yaptı.
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etmesine yönelik tartışmalar sürüyor.
Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Breitbart News haber sitesine verdiği röportajda, Yüksek Mahkeme'nin kararını "İnsanlara yeni bir yaşam şansı verdi" şeklinde değerlendirdi.
Roe-Wade kararının tarihe gömüldüğüne işaret eden Pence, tüm eyaletleri kürtajı yasaklamaya davet etti.
Yüksek Mahkemenin kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok Cumhuriyetçi karara desteğini belirtirken, eski Başkan Barack Obama dahil birçok Demokrat isim de kararı sert şekilde eleştirdi.
Yüksek Mahkemeden kürtaj kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etti.
Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.
Karar mayısta basına sızmıştı
ABD'li siyasi yayın kuruluşu 'Politico' mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.
Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.