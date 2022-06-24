https://tr.sputniknews.com/20220624/eski-abd-baskan-yardimcisi-penceten-tum-ulkede-kurtajin-yasaklanmasi-cagrisi-1057906076.html

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararının ardından tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T22:20+0300

2022-06-24T22:20+0300

2022-06-24T22:20+0300

dünya

abd

kürtaj

yüksek mahkeme

karar

mike pence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056154101_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_93bd574594ff5823b2a9ba3e726a262a.jpg

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etmesine yönelik tartışmalar sürüyor.Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Breitbart News haber sitesine verdiği röportajda, Yüksek Mahkeme'nin kararını "İnsanlara yeni bir yaşam şansı verdi" şeklinde değerlendirdi.Roe-Wade kararının tarihe gömüldüğüne işaret eden Pence, tüm eyaletleri kürtajı yasaklamaya davet etti.Yüksek Mahkemenin kararının ardından eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere birçok Cumhuriyetçi karara desteğini belirtirken, eski Başkan Barack Obama dahil birçok Demokrat isim de kararı sert şekilde eleştirdi.Yüksek Mahkemeden kürtaj kararıABD Yüksek Mahkemesi, bugün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etti.Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.Karar mayısta basına sızmıştıABD'li siyasi yayın kuruluşu 'Politico' mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220624/bidendan-yuksek-mahkemenin-kurtaj-kararina-tepki-bizi-150-yil-geriye-goturdu-1057900907.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kürtaj, yüksek mahkeme, karar, mike pence