https://tr.sputniknews.com/20220624/eskisehirde-etkinliklere-15-gun-yasak-1057877707.html

Eskişehir’de etkinliklere 15 gün yasak

Eskişehir’de etkinliklere 15 gün yasak

Eskişehir Valiliği, kamuya açık alanlarda yapılması planlanan yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festivallerin 15 gün süreyle... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T13:16+0300

2022-06-24T13:16+0300

2022-06-24T13:20+0300

eskişehir

türkiye

lgbti

onur yürüyüşü

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Eskişehir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarından LGBTİ dernekleri ve benzeri oluşumlar ile gruplar tarafından haziranın sonlarında ‘Onur Haftası’ adı altında etkinlik planladığını kaydedildi. Açıklamada, “Genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği, tüm bunlar göz önüne alındığında, yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir” denildi.Valilik açıklamasında, genel asayişin sağlanması için yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma gibi kamuya açık alanlarda etkinlerin 15 gün yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:Eskişehir'de geçen yıl 1 Temmuz’da izinsiz olarak 'LGBT onur haftası' yürüyüşü yapmak isteyen, 1’i avukat 20 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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eskişehir, lgbti, onur yürüyüşü