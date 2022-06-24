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Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vurdu
Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vurdu
Eskişehir'de kentte aracıyla seyir halinde olan bir kadın, trafikte silahlı saldırıya uğradı. Olayın failinin ise kadının üvey oğlu olduğu iddia edildi 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:10+0300
2022-06-24T15:10+0300
yaşam
eskişehir
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Eskişehir’de seyir halindeyken bir şahıs tarafından önü kesilen ve bacağından silahla yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında çevredeki insanlar büyük şok yaşarken, olayın failinin kadının üvey oğlu olduğu iddia edildi.İHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesinde trafikte ilerleyen 26 ACD 493 plakalı aracın önünü kesen bir saldırgan, sürücü koltuğunda oturan ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücüye elindeki silah ile ateş etti.Bacağından yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kadın sürücünün önünü kesen saldırganın talihsiz sürücünün üvey oğlu olduğu iddia edildi. Seyir halindeki aracı durdurduktan zanlının sürücünün sol bacağına ateş ettiği daha sonra da kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü. Failin yakalanması için çalışmaların sürdüğü de öğrenildi.
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Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vurdu

15:10 24.06.2022
© İHAEskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vurdu
Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© İHA
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Eskişehir'de kentte aracıyla seyir halinde olan bir kadın, trafikte silahlı saldırıya uğradı. Olayın failinin ise kadının üvey oğlu olduğu iddia edildi
Eskişehir’de seyir halindeyken bir şahıs tarafından önü kesilen ve bacağından silahla yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında çevredeki insanlar büyük şok yaşarken, olayın failinin kadının üvey oğlu olduğu iddia edildi.
İHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesinde trafikte ilerleyen 26 ACD 493 plakalı aracın önünü kesen bir saldırgan, sürücü koltuğunda oturan ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücüye elindeki silah ile ateş etti.
Bacağından yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kadın sürücünün önünü kesen saldırganın talihsiz sürücünün üvey oğlu olduğu iddia edildi. Seyir halindeki aracı durdurduktan zanlının sürücünün sol bacağına ateş ettiği daha sonra da kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü. Failin yakalanması için çalışmaların sürdüğü de öğrenildi.
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