https://tr.sputniknews.com/20220624/galatasarayda-nedim-ozbey-ile-yollar-ayrildi--1057904754.html
Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı
Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T21:53+0300
2022-06-24T21:53+0300
2022-06-24T22:01+0300
spor
galatasaray
voleybol
takım
istifa
efeler
nedim özbey
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in görevi sona erdi.Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Açıklama şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220623/galatasaray-okan-buruk-ile-resmi-sozlesme-imzaladi-1057809780.html
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galatasaray, voleybol, takım, istifa, efeler, nedim özbey
Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı
21:53 24.06.2022 (güncellendi: 22:01 24.06.2022) Abone ol
Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in görevi sona erdi.
Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
Açıklama şöyle devam etti:
"Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray’a hem sporcu hem de başantrenör olarak hizmet eden, kulübümüzün 7469 sicil numaralı Divan üyesi, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey’e 7 yıldır sürdürdüğü görevinde kulübümüze ve Türk voleyboluna yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."