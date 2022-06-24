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Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı
Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
voleybol
takım
istifa
efeler
nedim özbey
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in görevi sona erdi.Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Açıklama şöyle devam etti:
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galatasaray, voleybol, takım, istifa, efeler, nedim özbey

Galatasaray'da Nedim Özbey ile yollar ayrıldı

21:53 24.06.2022 (güncellendi: 22:01 24.06.2022)
© AANedim Özbey
Nedim Özbey - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in görevi sona erdi.
Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
Açıklama şöyle devam etti:
"Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray’a hem sporcu hem de başantrenör olarak hizmet eden, kulübümüzün 7469 sicil numaralı Divan üyesi, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey’e 7 yıldır sürdürdüğü görevinde kulübümüze ve Türk voleyboluna yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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