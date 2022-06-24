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https://tr.sputniknews.com/20220624/hazir-giyimde-yuzde-70-zam-beklentisi-1057885585.html
Hazır giyimde yüzde 70 zam beklentisi
Hazır giyimde yüzde 70 zam beklentisi
Gürmen Grup Yönetim Kurulu üyesi Doğan, hazır giyim sektöründe artan maliyetlerin etkisiyle kış döneminde yüzde 70 zam beklediğini belirtti. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:34+0300
2022-06-24T15:40+0300
zam
hazır giyim
ekonomi
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Pandemi ile başlayan kur artışının olumsuz sonuçları tekstil sektöründe de yüksek zam olarak kendisini hissettiriyor.Bloomberg HT yayınına katılan Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, yün ve pamuk gibi ana hammaddelerde pandeminin başından beri döviz bazında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığını belirterek, "Dolayısıyla maliyet kalemlerini yönetmek perakendecilerin bu dönemde en önemli konularından biri. Bu oranlar ne üreticilerin ne de markaların tek başına sırtlayabileceği oranlar değil. Tabi bu fiyat artışları tam olarak tüketiciye yansıtılabilecek oranlar da değil. Mayıs ayında fiyatlarda artış yüzde 30 seviyelerindeydi, yazı bu şekilde atlatırız ama önümüzdeki kış döneminde ben yüzde 70 artış bekliyorum geçen kışa göre" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210218/hazir-giyimde-yuzde-30-zam-kapida-1043837074.html
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zam, hazır giyim

Hazır giyimde yüzde 70 zam beklentisi

15:34 24.06.2022 (güncellendi: 15:40 24.06.2022)
© Pixabaygömlek, alışveriş
gömlek, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© Pixabay
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Gürmen Grup Yönetim Kurulu üyesi Doğan, hazır giyim sektöründe artan maliyetlerin etkisiyle kış döneminde yüzde 70 zam beklediğini belirtti.
Pandemi ile başlayan kur artışının olumsuz sonuçları tekstil sektöründe de yüksek zam olarak kendisini hissettiriyor.
Bloomberg HT yayınına katılan Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, yün ve pamuk gibi ana hammaddelerde pandeminin başından beri döviz bazında yüzde yüze yakın artışlar yaşandığını belirterek, "Dolayısıyla maliyet kalemlerini yönetmek perakendecilerin bu dönemde en önemli konularından biri. Bu oranlar ne üreticilerin ne de markaların tek başına sırtlayabileceği oranlar değil. Tabi bu fiyat artışları tam olarak tüketiciye yansıtılabilecek oranlar da değil. Mayıs ayında fiyatlarda artış yüzde 30 seviyelerindeydi, yazı bu şekilde atlatırız ama önümüzdeki kış döneminde ben yüzde 70 artış bekliyorum geçen kışa göre" ifadelerini kullandı.
Tekstil sektörü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2021
EKONOMİ
Hazır giyimde yüzde 30 zam kapıda
18 Şubat 2021, 09:10
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