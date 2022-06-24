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İsrail'in Türkiye'deki açıklamasına İran'dan yanıt: İki Müslüman ülkenin ilişkilerine karşı komplo
İsrail'in Türkiye'deki açıklamasına İran'dan yanıt: İki Müslüman ülkenin ilişkilerine karşı komplo
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün Türkiye'de yaptığı açıklamalara İran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın İsraillilere yönelik... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T15:31+0300
2022-06-24T15:33+0300
dünya
iran
israil
türkiye
yair lapid
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İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, günlük brifinginde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dünkü Ankara ziyareti sırasında dile getirdiği iddialara değindi.İsrailli Bakan'ın açıklamalarını 'gülünç' olarak nitelendiren Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:Hatibzade açıklamasında, 'Siyonist rejimin suikast ve sabotaj eylemlerine' İran'ın şiddetle karşılık vereceğini, ancak bunu 'sivillerin ve diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmeden' yapacağını vurguladı.Dün Ankara'da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Lapid, ortak basın açıklamasında şöyle konuşmuştu:Türk basını, dün İstanbul'da İsrailli turistleri öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle, İran istihbarat hücresi üyesi oldukları iddia edilen 8 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.İsrail geçtiğimiz hafta İranlı ajanlardan gelen 'gerçek ve yakın tehlike' gerekçesiyle vatandaşlarına Türkiye'den ayrılma çağrısında bulunmuştu.İstanbul halen İsrail'in en yüksek seyahat uyarısında bulunuyor, Türkiye'nin geri kalanı için seyahat uyarısı ise ikinci en yüksek seviyede.
https://tr.sputniknews.com/20220623/bakan-cavusoglu-israil-ile-diplomatik-temsil-duzeyimizi-buyukelci-seviyesine-cikaracagiz-1057831378.html
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iran, israil, türkiye, yair lapid, said hatibzade

İsrail'in Türkiye'deki açıklamasına İran'dan yanıt: İki Müslüman ülkenin ilişkilerine karşı komplo

15:31 24.06.2022 (güncellendi: 15:33 24.06.2022)
© AAİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AA
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün Türkiye'de yaptığı açıklamalara İran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın İsraillilere yönelik Türkiye'de saldırılar düzenlemeyi planladığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu ithamların ise 'iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etme komplosu' olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, günlük brifinginde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dünkü Ankara ziyareti sırasında dile getirdiği iddialara değindi.
İsrailli Bakan'ın açıklamalarını 'gülünç' olarak nitelendiren Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu temelsiz iddialar gülünç ve iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etmek için önceden tasarlanmış bir komplonun parçası. Türkiye'nin bu bölücü iddialara sessiz kalmamasını bekliyoruz."

Hatibzade açıklamasında, 'Siyonist rejimin suikast ve sabotaj eylemlerine' İran'ın şiddetle karşılık vereceğini, ancak bunu 'sivillerin ve diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmeden' yapacağını vurguladı.
Dün Ankara'da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Lapid, ortak basın açıklamasında şöyle konuşmuştu:

"Türk istihbaratı İran'ın komplosunu ortaya çıkardı. Sadece masum İsrailli turistlerin öldürülmesinden değil, aynı zamanda İran terörü tarafından Türk egemenliğinin açık bir şekilde ihlal edilmesinden de bahsediyoruz. Güzel İstanbul'a memleketinizin güzel kumsallarına hayranım. Umarım önümüzdeki günlerde İsrailliler buralara geri dönecektir. Türkiye vatandaşları da Kudüs'ü yakında İstanbul'dan direk uçuşla ziyaret edebilecekler."

Yair Lapid- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile diplomatik temsil düzeyimizi büyükelçi seviyesine çıkaracağız
Dün, 16:31
Türk basını, dün İstanbul'da İsrailli turistleri öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle, İran istihbarat hücresi üyesi oldukları iddia edilen 8 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.
İstanbul'da 'suikast' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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İstanbul'da 'suikast' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Dün, 10:41
İsrail geçtiğimiz hafta İranlı ajanlardan gelen 'gerçek ve yakın tehlike' gerekçesiyle vatandaşlarına Türkiye'den ayrılma çağrısında bulunmuştu.
İstanbul halen İsrail'in en yüksek seyahat uyarısında bulunuyor, Türkiye'nin geri kalanı için seyahat uyarısı ise ikinci en yüksek seviyede.
İsrail - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
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İsrail'den vatandaşlarına 'İstanbul'u derhal terk edin' çağrısı
13 Haziran , 15:01
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