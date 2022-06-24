https://tr.sputniknews.com/20220624/israilin-turkiyedeki-aciklamasina-tahrandan-yanit-iki-musluman-ulkenin-iliskilerine-karsi-komplo-1057885214.html

İsrail'in Türkiye'deki açıklamasına İran'dan yanıt: İki Müslüman ülkenin ilişkilerine karşı komplo

İsrail'in Türkiye'deki açıklamasına İran'dan yanıt: İki Müslüman ülkenin ilişkilerine karşı komplo

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün Türkiye'de yaptığı açıklamalara İran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın İsraillilere yönelik... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T15:31+0300

2022-06-24T15:31+0300

2022-06-24T15:33+0300

dünya

iran

israil

türkiye

yair lapid

said hatibzade

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İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, günlük brifinginde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dünkü Ankara ziyareti sırasında dile getirdiği iddialara değindi.İsrailli Bakan'ın açıklamalarını 'gülünç' olarak nitelendiren Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:Hatibzade açıklamasında, 'Siyonist rejimin suikast ve sabotaj eylemlerine' İran'ın şiddetle karşılık vereceğini, ancak bunu 'sivillerin ve diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmeden' yapacağını vurguladı.Dün Ankara'da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Lapid, ortak basın açıklamasında şöyle konuşmuştu:Türk basını, dün İstanbul'da İsrailli turistleri öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle, İran istihbarat hücresi üyesi oldukları iddia edilen 8 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.İsrail geçtiğimiz hafta İranlı ajanlardan gelen 'gerçek ve yakın tehlike' gerekçesiyle vatandaşlarına Türkiye'den ayrılma çağrısında bulunmuştu.İstanbul halen İsrail'in en yüksek seyahat uyarısında bulunuyor, Türkiye'nin geri kalanı için seyahat uyarısı ise ikinci en yüksek seviyede.

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iran, israil, türkiye, yair lapid, said hatibzade