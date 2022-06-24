https://tr.sputniknews.com/20220624/istanbul-valiligi-1-ocaktan-itibaren-15-bin-224-kacak-gocmen-ilimizden-sinir-disi-edildi-1057902684.html

İstanbul Valiliği: 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 224 kaçak göçmen ilimizden sınır dışı edildi

İstanbul Valiliği: 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 224 kaçak göçmen ilimizden sınır dışı edildi

İstanbul Valiliği, 1 Ocak ile 21 Haziran arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldığını, yılbaşından bu yana 15 bin 224 'kaçak göçmenin' ilden... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T21:10+0300

2022-06-24T21:10+0300

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türkiye

kaçak göçmenler

kaçak göçmen

istanbul

istanbul valiliği

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İstanbul Valiliği, yasadışı göçle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da kaçak göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı. Çalışmalara ilişkin rakamların paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'1 Ocak-21 Haziran arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı'Açıklamada, her gün Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 kaçak göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiği ve haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek bu kişilerin ülkeye tekrar girişlerinin engellendiği belirtildi.Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan 590 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin dün üç ayrı charter uçuşuyla ülkelerine gönderildiği aktarılan açıklamada, plan dahilinde cuma, cumartesi ve pazar günleri de sınır dışı işlemlerinin devam edeceği, bu gece 150 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderileceği kaydedildi.

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